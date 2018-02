Aislinn Derbez compartió una foto de niña con la que prueba que no ha cambiado nada

Así nuestra infancia… Ais- ven Vad deja te abrazo porque es tu cumpleaños Vad- no puedo respirar Ais- tranquilo tengo todo bajo control… FELIZ CUMPLEAÑOS @vadhird gracias por dejarme asfixiarte (que bueno que sobreviviste) TE AMOO!! 🎉🎊🎈🎁🎂

A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on Feb 18, 2018 at 2:57pm PST