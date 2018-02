Adamari López sacrifica todo por recuperar su figura

Adamari López

La conductora puertorriqueña ha sufrido constantes críticas por su sobrepeso. No hay foto que Adamari suba que no sea atacada con duros juicios por no ser capaz de recuperar su antigua figura.

Por su parte, la actriz no ha dado muestra de molestia o que estos malintencionados comentarios le afecten. Ella tiene un compromiso consigo misma, y ha intentado bajar de peso por salud. Con ejercicio, con su esposo como entrenado, y con varios dietas que va compartiendo a su público Adamari López sigue con su lucha.

Más allá de los comentarios en donde la crítica por estar demasiado ‘gorda’ ella ha demostrado una seguridad en sí misma que ha inspirado a su público.

La puertorriqueño no pierde las fuerzas para continuar y vencer los obstáculos necesarios para conseguir sus metas. Tampoco se rinde, ni cede ante la presión de aquellas personas que solamente la han juzgado.

Recientemente subió un video de su entrenamiento y podemos ver el esfuerzo que invierte en conseguir sus objetivos. ¡Bien Adamari!

