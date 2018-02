Burbu Burgos comparte fotos de su bebé a cinco meses de dar a luz

Tú llegaste a traer grandes cambios a mi vida y aunque a veces pienso q no comprendo algunas cosas tu hermosa sonrisa me llena y me da la seguridad de q no me equivoquè jamàs en elegirte a ti. GRACIAS DIOS porq yo quiero ser parte de tu plan, no que tú seas parte del mío 🙏🏼… #MiCanito #Kokoh💙 … Hoy arrancamos a laborar nuevamente con nuevas fuerzas y entusiasmo. #DIOSesFiel

A post shared by AngeliqueBURBU (@angeliqueburbu) on Jan 8, 2018 at 4:50am PST