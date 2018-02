Julián Gil le gana otra batalla a Marjorie de Sousa

El pleito legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa no ha terminado. Ha sido muy polémico su divorcio, y los arreglos de éste. También se vieron envueltos en el escándalo dado que se puso en duda la paternidad del actor sobre su hijo Matías.

Después de una prueba de ADN que el juez solicitó se comprobó que fueron solo rumores los que acosaban a los actores. Los famosos se apoyaron de los medios de comunicación para desvelar algunos secretos del trato que tanto pleito causó.

A post shared by MATIAS G. GIL DE SOUSA (@matiasgildeesousa) on Jan 28, 2018 at 11:48am PST

Por Julián Gil nos enteramos que su ex pareja le estaba pidiendo una estratosférica cifra que él con trabajo podía alcanzar. Reciente el actor ganó un amparo para reducir el porcentaje de manutención.

De acuerdo con El Universal, su abogado Rodrigo Carmona, tramitó un recurso legal ante el Poder Judicial para reducir el 20% que se le había solicitado. También solicitó al juez que se suspendieran temporalmente las convivencias entre él y su hijo Matías en el Centro de Convivencia Familiar.

A post shared by MATIAS G. GIL DE SOUSA (@matiasgildeesousa) on Oct 17, 2017 at 5:30am PDT

Durante la presentación de la telenovela “Amar sin Ley” se cuestionó a Gil sobre los duros momentos que está atravesando. Pero él de manera educada, pero tajante se negó a hablar de sus problemas familiares.

“Dije que ya no lo haría. De mi caso no tengo nada que hablar, les puedo hablar de ‘Amar sin ley'. No quiero hablar del tema, ya lo dije en una ocasión que no hablaría más con los medios de este tema. Lo haría si me siento atacado”, declaró, según el reporte de El Nacional.