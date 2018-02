Las famosas que serán mamás en 2018

Hoy cumplí 32 años. Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobretodo muy ilusionada con lo que se viene. El siguiente año me toca emprender nuevos proyectos, pero nada tan increíble como el proyecto más grande de mi vida: ser mamá! Gracias a todos por sus felicitaciones y por formar parte de mi vida. Los quiero!

A post shared by Ximena Sariñana (@ximenamusic) on Oct 29, 2017 at 5:56pm PDT