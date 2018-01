Bailarina de 'Venga la Alegría' es acusada de 'roba maridos' en redes sociales

Jenni García, una de las bailarinas estelares del programa matutino 'Venga la alegría' fue duramente señalada en redes sociales luego de que se diera a conocer que, supuestamente mantuvo una relación con un hombre casado.

En una publicación que ha sido difundida por redes, la señalan como la única responsable de terminar con un matrimonio.

Las redes sociales pueden destrozar vida

La imagen que ha comenzado a difundirse se basa en el anonimato, no dice quién escribió el mensaje y éste no ha sido verificado. Por supuesto, la bailarina no ha dado declaración alguna, pues este mensaje parece más una broma de mal gusto y una difamación.

