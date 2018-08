Pamela Le Roy cuenta cuáles son los productos que utiliza para el cuidado de su piel

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

La verdad es que cuando uno pasa los 30 años es impresionante cómo cambia tu cuerpo y al principio me costó entender que hoy día es indispensable comer sano y hacer algún tipo de deporte para mantener esa guata plana de los 20 y los brazos duritos. Pero hoy acepto mi cuerpo, me quiero y me cuido.

¿Qué desayunas normalmente?

Me hago un batido con frutas y leche y a medio día me tomo un café.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Quesillo, jamón de pavo.

Actividad deportiva favorita

Bicicleta y trote.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

El agua fria en el rostro y un poco de corrector salva a cualquiera.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Todos los días ocupo máscara de pestañas, de lo contrario no se me ven las pestañas… y algún bálsamo labial con un poco de color.

Te puede interesar:

¿Cómo cuidas tu piel?

Ocupo toallitas limpiadoras, loción facial hidratante con ácido Hialurónico junto a hidratante factor 50, todo de Cetaphil, que son mis cremas base de uso diario. Me encantan porque no tienen olor y no dejan mi piel grasosa ni brillante. Además son expertos en pieles sensibles.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Mi pelo es lejos lo que más cuido de mi cuerpo y me preocupa que el producto que ocupo no tenga químicos. Compraba en cualquier viaje los productos Livingproof y hoy llegaron a Chile. Como tengo el pelo super fino y poco, me encanta la linea Full.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Contadas han sido las veces que me hecho alguna máscara de palta o hidratar mi pelo con aceite de oliva.

¿Secreto de belleza heredado?

Hasta ahora he tenido suerte con las arrugas. Mii abuela tiene su cara impecable y así ha sido de generación en generación.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

A pesar de que no todos los días me maquillo, la limpieza del rostro es indispensable al final del día y antes de irse a la cama. El smog, y los diferentes factores del aire influyen en que tu cara este bien. Además ocupo crema de noche.

Te recomendamos: