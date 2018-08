¿Cómo escoger los lentes perfectos?

Por Sir. Patricio Nieto

Siempre me preguntan ¿qué lentes debo comprar según mi profesión, tipo de rostro y edad?.

Prepárate que hoy te ayudaré a resolver tus dudas de manera fácil y sencilla.

¡Empezamos!

Antes de entrar en materia debes tener en cuenta este gran detalle: El uso de las gafas tiene como efecto el proyectar una imagen.

Según estudios las personas que usan lentes son percibidas como más inteligentes e interesantes, sobre todo en el ámbito laboral pero también se las percibe como más lejanas o distantes.

Es por eso que tienes que preguntarte: ¿Cómo soy?, ¿Cómo me gustaría que me vieran los demás? y ¿Qué es lo que más me gusta de mi?