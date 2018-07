Las extrañas reglas de etiqueta que la familia real debe seguir

La familia real es una cosa fascinante. Aunque parezca que son un montón de socialités sin nada que hacer, son un parteaguas en en mundo de la moda que merece la pena analizar. Y es que mientras la mayoría de nosotros no enemos que pensar demasiado en qué usar a diario (unos leggins, t-shirt coqueta y sneakers hacen el outfit perfecto), la familia real debe seguir un protocolo estricto, que cuida cada mínimo detalle de su vestimenta.

Las siguientes reglas de la moda te dejarán boquiabierto

Los uniformes de William y Harry

La familia real sigue los códigos de vestimenta habituales cuando se trata de eventos formales, y a menudo se adhieren a estos de forma aún más rígida, ya que están en el ojo público. Los miembros de la Familia Real que han servido en las Fuerzas Armadas o tienen nombramientos militares honorarios como los Príncipes William y Harry deben usar sus uniformes para eventos solemnes o sus bodas. Deben portar sus bandas e insignias siempre.

-Harry: La insignia en el cofre izquierdo es Alas de Pilotos obtenidas mientras servía con el Cuerpo Aéreo del Ejército para volar helicópteros Apache. Las cuatro cintas de medallas debajo de las Alas son, de izquierda a derecha: K.C.V.O., Afganistán con roseta, el Jubileo de Oro de la Reina y el Jubileo de Diamante de la Reina.

–William: Las Alas son los helicópteros voladores que se alcanzan mientras se sirve con la RAF, las dos medallas de abajo a abajo de izquierda a derecha son: el Jubileo de Oro de la Reina y el Jubileo de Diamante de la Reina.

Guantes blancos para la Reina

A menudo se puede ver a la Reina usando guantes, que pueden ser de cuero fresco y blanco o de tonos oscuros para combinar con su bolso. Estos se usan por razones prácticas durante el día ya que con frecuencia se requiere que se den la mano en los compromisos oficiales. Se usan guantes largos de ópera para eventos nocturnos formales, como banquetes estatales.

Cuándo Kate Middleton y la Reina deben usar un sombrero

Los sombreros son habituales para eventos diurnos formales, como bodas y bautizos o eventos de temporada, como Royal Ascot y Henley Royal Regatta. También se pueden usar para las visitas y compromisos oficiales, como el sombrero de hoja de arce usado por la Duquesa de Cambridge en una visita a Canadá en 2011. Las tiaras se usan como parte de un código de vestimenta blanca, que es el código de vestimenta más formal , a menudo estipulado en eventos reales y estatales, como el banquete de estado o la recepción del Palacio de Buckingham.

Kate Middleton no puede usar faldas cortas

Las faldas o los vestidos de longitud completa son habituales para la corbata blanca o el vestido de noche formal. En otros lugares, la elección de la longitud de la falda puede variar de acuerdo con la naturaleza del evento y el código de vestimenta. También puede depender de la cultura de un país que visitan.

La Reina y Kate solo pueden usan ciertos colores (sí, la reina)

Los miembros de la familia real pueden elegir un color acorde con la ocasión o para honrar a la nación que visitan: la reina vistió una vestimenta verde jade en una visita de estado de 2011 a Irlanda, por ejemplo, mientras la duquesa de Cambridge vestía de rojo en una visita reciente a Canadá. El negro es habitual en el Día de la Conmemoración y otros eventos conmemorativos sombríos.

Cómo la Reina y Kate eligen sus joyas

La elección de la joyería puede variar de acuerdo con el evento: joyas muy finas y llamativas y tiaras se pueden usar para corbata blanca y un vestido de noche muy formal. Joyas simples o perlas son apropiadas para eventos diurnos.

Corbata negra

La corbata negra es un atuendo formal de la tarde, usado para las cenas (tanto públicas como privadas), fiestas y bailes, así como también algunos eventos de la temporada como Glyndebourne.

Los hombres visten un chaquetón negro, y los pantalones son negros con un cono natural y una sola hilera de trenzas en cada pierna exterior. También usan una camisa blanca de noche, con un cuello vuelto (no un cuello de ala), usado con gemelos y tachuelas. Se puede usar una camisa de seda lisa con botones, pero se debe evitar cualquier tipo de volantes o volantes. Las pajaritas deben ser negras y atadas a mano, y los zapatos son negros y muy pulidos o patentes. Los cummerbunds no se consideran esenciales, pero se pueden usar, al igual que los chalecos, aunque no se ven muy a menudo. Un chaleco y una faja no se usan juntos. Un pañuelo blanco en el bolsillo izquierdo es un detalle clásico.

Las mujeres deben usar un vestido de noche o una falda. Esto puede ser largo, o un vestido de cóctel: un vestido ajustado ligeramente debajo de la rodilla. La tela debe ser adecuada para la noche, como la seda, el crepé o la gasa. Los pantalones de noche son una opción, pero es mejor elegir un corte de palazzo en vez de ajustado. Aunque el código de vestimenta es 'corbata negra', los vestidos no necesitan ser negros. Las joyas finas o de fantasía son apropiadas (pero no las tiaras), más un elegante bolso de noche.

Dress code: smart casual

'Smart casual' puede ser el código de vestimenta más difícil de interpretar y mucho depende de la invitación y el tipo de evento. Los jeans inteligentes y oscuros suelen ser finos y, para los hombres, los pantalones son mejores que los pantalones cortos y los polos son mejores que las camisetas sin cuello. El hecho de que un evento sea informal no significa que no deba esforzarse.

Si no está seguro, averigüe todo lo posible sobre lo que otras personas piensan usar y, si eso no es posible, pregunte al anfitrión o a la anfitriona. Siempre es más educado con el anfitrión vestirse que acostarse. Esté preparado para ajustar su atuendo en el último minuto. Para las mujeres, esto puede significar intercambiar tacones por zapatos planos, quitarse joyas elegantes o quitarse una chaqueta y ponerse una rebeca.

Días de campo

Los códigos de vestimenta en las áreas rurales pueden ser más tradicionales que en las ciudades. Algunas pautas sobre qué ponerse se basan en la practicidad; la ropa debe ser apropiada para el clima y las actividades al aire libre. Tradicionalmente, el negro todavía se ve como el color de una ciudad, excepto para los funerales. Los hombres usan zapatos marrones en lugar de negros y tweed. Las mujeres pueden usar negro para cenas formales o bailes, pero no para el día. En el exterior, las chaquetas resistentes a la intemperie se usan con preferencia a los sobretodos de lana. Los colores están silenciados; los verdes y marrones son más rurales que el negro o cualquier cosa de alta visibilidad. Los deportes de campo, incluso si no se practican, son la inspiración para el "estilo correcto", pero vestirse para una actividad en la que no participas es imprudente; por ejemplo, un hombre que no está realmente disparando debe evitar más cuatro.

La Reina siempre debe usar un pañuelo en la cabeza en Balmoral

Los hombres usan con frecuencia bufandas y sombreros de lana o de piel falsa, mientras que los hombres pueden usar gorras planas. Los entrenadores generalmente no se usan en el campo: opte por botas para caminar o botas Wellington en su lugar.

