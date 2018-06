7 reglas de oro para utilizar correctamente un leggins

Los leggins son una prenda común en el armario de una mujer, por comodidad, frescura y moda. Sin embargo, para usarlos se deben tomar algunas precauciones básicas. Saberlo llevar de manera correcta hace la diferencia al momento de usarlo.

Debes tener claro que los leggins no son pantalones por lo que su uso en la oficina está fuera de contexto. Aquí compartimos reglas de oro esenciales para llevarlos bien.

La diseñadora de modas Jasmin Cabrera (@cabrerajasmin) explicó a Nueva Mujer que este tipo de prendas “es ideal para ser utilizada por mujeres con buena figura, de estilo atlético. También es recomendable que al momento de usarse se cuide que no se marque la ropa interior. Si la prenda no se utilizará para ir al gimnasio entonces lo mejor es llevar el leggins con una blusa o chaqueta larga. Y sumamente importante, no usarlos en colores claros”.

Te detallamos a continuación los errores que debes evitar al momento de utilizar un leggins en tu oufit:

Cuida la ropa interior

Lo óptimo es el underwear sin costura. No se deben ver los bordes de lo que llevas bajo los leggings.

Si usas tacones, que no sean demasiado altos

No hay nada como los flats para combinar con los leggins.

Si tienes la cadera amplia

Lo más recomendable es combinar los leggins con una prenda que cubra esta área. No te vendría nada bien combinarlo con blusas arriba del ombligo.

En el caso de utilizar leggins estampados

La mejor opción es utilizar una blusa lisa y si llevas la parte una blusa estampada, lo ideal es utilizar un leggins liso.

Evita los leggins transparentes

Porque se marcará tu ropa interior y esta no debe verse.

El largo recomendado de los leggins

Los leggins deben llegar exactamente hasta tus tobillos porque así te verás más estilizada, en general evita los leggins más cortos estilo pescador.

Evita el blanco y los colores porque le agregan volumen a tus piernas

No se ven finos y además existe mucha probabilidad de que se transparenten cosas indeseables.

Te recomendamos el video: