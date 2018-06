Mariana Coldebella, la modelo brasileña del momento: "Trato de buscar la belleza de la vida en todo"

Estudió en el Colegio Militar de Porto Alegre y, pese a que en sus planes estaba convertirse en médico, las sesiones de fotos y constantes viajes que realizaba, la terminaron por convencer de seguir el rumbo del modelaje.

Fue así que decidió marcharse de Porto Alegre, su ciudad natal, para emprender un camino lejos de su familia y aventurarse a un mundo lleno de luces, cámaras y glamour.

¿Cómo enfrentaste este cambio?

Todos los cambios son positivos. Veo la vida como una oportunidad, una nueva etapa, un nuevo crecimiento. Y por más difícil que me haya sido, soy la persona que soy dado todo lo que me pasó, lo bueno y lo malo. Fue difícil por la familia, pero lindo porque pude conocer el mundo y a lindas personas.

¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera en el modelaje?

Llegar a las personas. Y las redes sociales permiten mostrar que soy alguien común. Somos mujeres, todas somos lindas, entonces, con las redes sociales, lo que trato de mostrar es la gratitud de la vida, ser feliz, y que más allá de que sea modelo y que venda mi exterior, hay también una persona acá atrás que hace todo eso.

¿Qué opinas sobre el rol de las redes sociales en la industria de la moda?

A mí me sirve porque puedo hablar con mis seguidores. También me permite demostrar quién soy por detrás de la cámara, las cosas que me gusta hacer, las que me importan, que me interesan…, entonces sales de la chica que está en la revista para ser la chica que es Mariana, y eso me parece muy positivo.

A sólo momentos de comenzar la sesión fotográfica para su nueva campaña publicitaria, Mariana Coldebella tiene una apariencia marcada por la simpleza.

Luce unos pantalones tipo cropped, una blusa y una chaqueta oversized, que complementa con un par de zapatillas blancas.

El tiempo se hace corto en medio del marcado itinerario con que pasará el día, pero eso no le impide responder con soltura y simpatía a cada una de las preguntas. La misma simpatía que muestra en la red social Instagram, en donde ya acumula más de 23 mil seguidores.

¿Qué es lo que buscas transmitirle a tus seguidores?

La gente aspira mucho a un tipo de belleza, y para mí todas somos lindas. Soy afortunada de trabajar con la moda, y que la moda me haya escogido a mí, pero hoy la gente tiene que entender que, por más patrones que existan, se están rompiendo. Y lo que trato de transmitir con las marcas que trabajo, es que soy una chica contenta, siempre me ves sonriendo en las fotos. Trato de buscar la belleza de la vida en todo, y en los momentos difíciles, yo trato de ser feliz y ver que eso me va a sumar.

Cuéntame sobre tu estilo

Soy una chica que, si tengo que salir, me voy a arreglar un poquito pero siempre trato de ser yo: básica. Por ahí pongo puntitos de algo, pero siempre básica: jeans, camisas y zapatillas.

También me inspiro en mi mood. Si hoy me desperté juvenil, me visto más juvenil. Si me desperté y me quiero ver “más mujer”, me pongo un vestido. Trato de buscar inspiración en mi vida y en cómo me siento.

¿Qué le aconsejarías a las mujeres?

Que sean felices, que dejen de preocuparse tanto de las apariencias y se preocupen de llenarse el alma con amor, respetándose, cuidándose y dándose siempre lo mejor.

¿Qué es para ti la belleza?

Felicidad. Gratitud.