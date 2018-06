Emi Mernes comparte su mejor rutina para el cuidado de la piel

Además de la música, ¿qué otras pasiones tienes?

Una pasión muy grande que tengo es bailar. Si tengo los tengo que poner en una balanza no sabría con cuál quedarme: si cantar o bailar. Me gusta cocinar, no se si es una pasión, pero me gusta mucho. Todo lo que sea arte me gusta mucho.

¿Cómo es la relación que tienes con las redes sociales y cuál es tu red social favorita?

Estoy súper presente en las redes sociales, ya que tengo mucha relación con la gente y los fans. Soy bastante cautelosa y cuidadosa con el contenido que voy subiendo con la ayuda de mi equipo, que vamos pensando en ideas para ser ingeniosos con el material. Para mí es algo fundamental hoy en día, es mi herramienta de trabajo y creo que brinda muchas oportunidades. Básicamente entre todo mi equipo creamos el contenido de mis redes sociales.

Te despiertas y lo primero que haces es:

Me lavo los dientes.

¿Antes de comer?

Antes de desayunar jajaja (se ríe).

¿Cómo es tu alimentación desde la mañana hasta la noche en un día normal?

Mi día puede variar mucho (risas), porque si tengo giras, como cualquier cosa. Como que tengo los horarios muy desorganizados, pero por lo general me levanto y desayuno una tostada con huevo, yogurt con cereales o granola y una fruta, a media mañana, una manzana, al almuerzo, pollo con ensaladas, carne con ensaladas, pescado con ensaladas o puré.

Bueno, cuando voy a la casa mamá me cocina mucho así que las comidas varían. Cuando uno vive solo siempre se cocina lo mismo, pero cuando tengo tiempo me encanta cocinar… Hago cosas al wok, me gusta hacer pastas o tortas. Es como que saqué ese rubro culinario por parte de mi madre y mi papá que es panadero. ¡Amo las frituras y los bizcochos! Realmente es una locura.

¿Hay alimentos que evitas para comer?

Hoy decía que me gustaban muchos las hamburguesas y las papas fritas y todo eso, pero trato por ahí las frituras de evitarlas. Viste que no está bueno para el cuerpo, mas allá de que porque quiera cuidar mi cuerpo, me hace sentir un poco mal me siento un poco pesada. En verdad no me privo de comer nada.

¿Practicas algún deporte o haces algún ejercicio?

No deporte no, pero voy al gimnasio. Hago pesas y hago danza también.

¿Trucos para camuflar el cansancio o una mala noche?

Y bueno, lo que pasa es que a mí cuando me pasan esas cosas se me notan mucho en la cara entonces un tapa ojeras y con eso está todo solucionado (risas).

Tu mejor secreto anticelulitis

Es que no tengo, no, es que todas las mujeres tienen celulitis, pero no tengo un secreto digamos que si después de bañarme no falta mi crema común que sea nutritiva, pero no me hago tratamientos ni nada de eso por ahora.

Pasan los años y no lo puedes abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

Lápiz labial rojo. Mi labial rojo no falta, lo llevo a todos lados. Te iba a decir un perfume, pero lo estoy cambiando constantemente.

¿Tienes alguna rutina matutina o nocturna para el cuidado de la piel?

Siempre cuando me levanto me lavo la cara y me hidrato, y cuando me voy acostar hago exactamente lo mismo. Si me maquillo durante el día o algo, me desmaquillo y me hago masajitos con crema. Me hago mimos a mí sola jajajaja.

¿Lo que no puede faltar en tu cartera es?

Un perfumito chiquito.

¿Qué propósito tienes para lo que queda del 2018?

Mi propósito es que mis canciones se escuchen en Chile y en toda Latinoamérica, si es posible, para empezar y que mi proyecto sea algo que le guste mucho a la gente. Quiero poder llegar al público así como soy, mostrarme tal como soy.

Simplemente eso: tener el apoyo de la gente.