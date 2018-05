Ocho hábitos para lograr siempre un look de mujer sofisticada

¿Eres de las que pasa horas frente al espejo antes de salir, pero no estás satisfecha con tu look?

Te enseñamos ocho hábitos que toda mujer sofisticada debería conocer para siempre lograr un look perfecto sin mucho esfuerzo:

-Agujetas de las zapatillas: es un pequeño detalle pero, en el todo, significa mucho. Unas agujetas desproporcionadas pueden arruinar tu calzado. Procura tener los cordones de un tamaño adecuado.

-Botones: al faltar un botón en tu camisa o blusa, pantalón o falda se nota y puede dar el aspecto de un look informal y descuidado. Revisa bien antes de salir.

-Accesorios: ten cuidado con este aspecto, no es solo ponerte algunos accesorios y ya, estos deben estar en buen estado y ser los adecuados para lucir de acuerdo a la ocasión. Revisar que no estén faltos de pintura o rotos.

-Uñas: si eres de las que utiliza uñas postizas, es importante mantenerlas en buen estado, se recomienda un retoque semanal. El descuido de las uñas puede dañar tu look.

-Limpieza: la ropa que utilices debe estar en buenas condiciones. No debe oler mal o tener manchas. No es necesario tener siempre ropa nueva, solo darle el debido cuidado ya sí tus prendas favoritas tendrán una larga vida útil.

-Viste acorde a tu talla: no te pongas ropa muy ajustada ni muy suelta. Viste tu talla ideal, ni más ni menos. No deformes la confección de la prenda.

-Cabello: no hace falta un look de peluquería, ni un súper peinado, solo ten siempre tu cabello limpio y cepillado. Manejable y sedoso es primordial.

-No sobrecargues: por ejemplo, si utilizas un bolso debe ser del tamaño ideal. No por llevar un pequeño lo vas a atiborrar con tus cosas, no se ve bien.

