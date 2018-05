Colores que favorecen a las mujeres de piel morena en sus outfits

Por: Sir. Patricio Nieto

A la hora de vestirnos contamos con una amplia paleta de colores para elegir y un gran aspecto a tener en cuenta en esa elección es nuestro color de piel.

Si bien todos los colores pueden lucirnos bien, hay algunos que se destacan más.

Te mostramos 5 colores que lucen geniales en piel morena. ¡No te lo pierdas!

Coral

El coral es un color femenino, moderno y atractivo. Y una gran opción si tienes una piel de color morena. Para una cita, un look de cóctel o un evento formal, un vestido coral largo o corto te hará lucir fabulosa, radiante y a la moda.

Amarillo

Siempre inclínate por los tonos más oscuros del amarillo. Como estampado o en algún accesorio.

¡Aprovecha! Este color no le queda a muchas personas. El color mostaza es un gran inicio, ¡es hermoso!

Verde

Otro gran color para incorporar a tu look es el verde. Ya sea para looks casuales de día o para elegantes looks de noche, el verde en todas sus tonalidades es un must en tu guardarropas.

Es fresco, llamativo y además muy fácil de combinar. El verde tiene muchísimos tonos por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de escoger.

Usa los tonos que tiendan hacia lo frío, es decir, que no se vean amarillentos por ejemplo: verde militar y verde esmeralda.

Lo que sí es que definitivamente hay que evitar el verde limón ya que tristemente choca con tu piel.

Naranja

Si quieres lucir a la moda y atraer todas las miradas, el color anaranjado es definitivamente tu mejor opción.

Es un gran color para esta temporada y puedes adaptarlo a cualquier look.

Para un look casual con blusa y pantalón, o para un evento más formal con mono o vestido, este color te hará ver hermosa.

Tonos pasteles

Los tonos pasteles son una gran tendencia de la moda y una opción fabulosa para un look con estilo.

Estos tonos son femeninos, fáciles de combinar y muy atractivos.

Desde el amarillo hasta el rosa, celeste y el verde, los tonos pasteles le darán vida a tu vestuario.

Blanco

Definitivamente el mejor color para atraer todas las miradas y resaltar el color de tu piel es el blanco.

Elegante, sofisticado y sensual, el blanco es un clásico que nunca falla y que te hará ver increíble. Además le da un toque fresco y elegante a tu look.

Estos colores te ayudarán a resaltar el hermoso color de tu piel luciendo atuendos modernos, femeninos y con mucho estilo.

¿Qué opinas de estos colores para piel morena? ¿Te animas a incorporarlos a tu look?

