Patricia Zavala revela su económico secreto para mantener un rostro hidratado

Como en Twitter, descríbete máximo en 140 caracteres:

Wow, puedo intentarlo. Soy intrépida, me gusta estar constantemente informándome, soy la antisocial más social que existe, valoro mucho mi tiempo a solas. También soy muy distinta a lo que parezco, e increíblemente romántica (224 caracteres).

Te despiertas y lo primero que haces es…

Revisar el teléfono.

¿Qué desayunas normalmente?

Una taza de café con una media luna o un sándwich, y últimamente trato de beber una botella de 600 cc de agua antes del desayuno. Antes era adicta a la gaseosa, y con el agua me ha bajado la adicción muchísimo.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Pescado crudo, sushi. Y no puedo vivir sin un amache jalapeño.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Gaseosas.

¿Algún deporte o ejercicio para mantenerte?

Caminar, caminar y audífonos. Me parece que es un excelente momento para meditar, porque entras en un estado alfa de repetición de pasos que te ayudan mucho a pensar. También hago sentadillas, a veces como un reto: un día 50, al otro 60, eso me ha resultado fantástico.

Tus trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Una buena taza de café, porque te despierta los ojos, la mirada.

Tu mejor secreto anticelulitis:

No lo he descubierto. El agua, cardio 20 minutos en elíptica con poca resistencia…, la clave está en la repetición, no en la fuerza.

¿En qué productos de belleza realmente inviertes?

Rostro. He gastado miles de dólares en cremas y nada me ha funcionado tan bien como el aceite de coco. No deja que la hidratación salga, es increíble. También un algodoncito con aceite de oliva en la cara, vinagre de manzana también.

Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto de belleza es tu imprescindible?

Cuesta un ojo de la cara, y así no coma, lo compro, La Mer. Su crema es súper gruesa. Para el cuerpo cualquier crema, pero siempre llevo un aceite de bebé. Me siento bien por sólo echármelo.

¿Te desmaquillas sagradamente todas las noches? ¿Qué más es parte de tu rutina de belleza?

Sí, y trato de no maquillarme si no tengo la obligación. Siempre me desmaquillo, y duermo con algo que la cara pueda 'comer', como el aceite que dije.

¿Tu mayor arma de seducción?

La risa. Cuando te ríes con alguien, cuando tienes un chiste interno con una persona, se siente cómoda contigo. Y no hay nada más sexy que estar cómoda con alguien.

Peor error estético que has cometido:

Miss Venezuela 2009, en general. Tenía el cabello rubio platinado, me peinaban como con un toldo en la chasquilla, el maquillaje estaba todo mal, y además fue una época que estaba ultra delgada, me faltaban como cinco kilos.

Lo que no pueden faltar en tu cartera es:

Lucas Pau Pau, es una crema que se parece mucho a la vaselina. La uso en los aviones en las líneas de expresión, en los codos, en las manos…