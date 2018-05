MET Gala 2018: Salma Hayek es blanco de críticas por el vestido que eligió

Es un hecho que Salma Hayek es una de las famosas mexicanas más populares en Hollywood, pero también una de las más criticadas por sus elecciones de moda.

En la pasada entrega del Oscar el vestido Gucci que eligió causó polémica y para esta la prenda de la firma Altuzarra no fue la excepción.

También lee: Así fue el paso del Eiza González por la alfombra roja del MET Gala 2018

Earthly Delight: Salma Hayek wears a custom Altuzarra ‘Garden of Eden’ Sequin Paillette Embroidered Evening Dress to this year’s Met Gala m. #metgala #MetHeavenlyBodies @salmahayek pic.twitter.com/BoXVIUJ304

— ALTUZARRA (@ALTUZARRASTUDIO) May 8, 2018