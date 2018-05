Marcela Vacarezza revela la intensa rutina con que mantiene su figura

Como en Twitter, descríbete máximo en 140 caracteres:

Mujer plena, feliz y agradecida de la vida. Amo a mi familia y valoro mucho a mis amigos. No soporto la prepotencia y la intolerancia (133 caracteres).

Te despiertas y lo primero que haces es…

Tomar en ayunas un vaso de agua con una cucharada de clorofila.

¿Qué desayunas normalmente?

Siempre un buen desayuno con café, jugo, pan con palta, jamón de pavo o huevo, y un yogurt con chía.

Alimento imprescindible en tu dieta:

La palta y los huevos.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

No me privo de nada. Como pan todos los días, pero trato de eliminar el resto de los carbohidratos de lunes a viernes.

¿Algún deporte o ejercicio para mantenerte?

Voy al gimnasio de lunes a viernes. Troto 6 km todos los días, tres días a la semana sesión de pesas, y los otros dos, clases de cross fit.

Tus trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Tomar mucha agua, gotas de ojos, una buena ducha y máscara de pestañas.

Tu mejor secreto anticelulitis:

No hay nada contra ella. Lo mejor es tomar harta agua y dejar las bebidas gaseosas.

¿En qué productos de belleza realmente inviertes?

En cremas de rostro de día y de noche, y en un buen suero. Una crema hidratante para el cuerpo, y masajes capilares una vez al mes.

¿Te desmaquillas sagradamente todas las noches? ¿Qué más es parte de tu rutina de belleza?

Sagradamente. Incluso me limpio el rostro aunque no me haya maquillado. Luego me echo un tónico facial, sérum, contorno de ojos y finalmente la de día o noche, según corresponda.

¿Tu mayor arma de seducción?

Yo creo que nunca perder la naturalidad y siempre ser femenina al vestir.

Peor error estético que has cometido:

Ponerme pestañas una a una. Cuando se fueron cayendo arrastraban las mías y quedé casi sin nada.

Lo que no pueden faltar en tu cartera es:

Mi billetera, mis cigarros, una lima de uñas y un espejito.

¿Cuáles son tus imperdibles en moda?

Los accesorios, especialmente aros y anillos. Mis favoritos son los Swarovski, tienen algunos muy clásicos y otros más jugados; una linda y pequeña cartera para salir de noche, y los zapatos me encantan, cada vez están más variados en colores.

