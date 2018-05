JLo deslumbra en la MET Gala 2018 y se encuentra más enamorada que nunca

Es la pregunta que hace la diva Jennifer López en su más reciente tema que ha puesto a bailar a muchos, pero la noche de este lunes deslumbró por su vestido religioso en la MET Gala 2018.

Para la MET Gala, un encuentro de moda escenificado en el Museo Metropolitano de Nueva York, Jennifer López se paseó por la alfombra roja con su nueva pareja, el exgrandeliga Álex Rodríguez.

Este año la gala MET se inspiró en la iglesia Católica bajo el concepto de “Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica” por lo que López no dudó en ceñirse al concepto religioso con un vestido en el destacaba un enorme crucifijo en pedrería que mostró lo mejor de sus curvas.

Anna Wintour, organizadora de este evento, eligió a la activista Amal Clooney, la cantante Rihanna y la diseñadora italiana Donatella Versace como anfitrionas de la noche que tuvo como protagonista la extravagancia y la imaginación.

@fusetv ¡Gracias a Dios marpor @JLo! #MetGala

escarlata @laura__ceron La mejor vestida de la #MetGala es @JLo triunfó adaptándose al tema y logrando verse súper bien #MetBall2018

ALIKE @alikeofficial Jennifer Lopez y Alex Rodriguez son dos goles en el # MetGala . ¿Qué tan elegante es que Balmain se vista en JLo ? # Jlo

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez are couple goals at the #MetGala. How classy is that Balmain dress on JLo? #Jlo pic.twitter.com/7N0a1R2htr

— ALIKE (@alikeofficial_) May 8, 2018