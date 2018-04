Consigue looks sofisticados sin gastar en exceso

Siempre vemos en las revistas y redes sociales muchísimas mujeres mostrando ostentosos y caros outfits, luciendo muy sofisticadas y elegantes. Lograr un look así no es difícil; sólo debes saber qué elemento preciso usar, y sin gastar en exceso. Sigue estos trucos infalibles para asistir a un evento o algo que amerite lucir más glam.

* Cabello: Siempre debe ser ordenado, puedes llevar un moño con accesorios metálicos muy minimalista, pelo lacio, recogido con una dona o una cola; la partidura en medio bien prolija no falla. Además correr todo el día con el cabello ordenado es la gran solución, lucirás impecable todo el día.

* Maquillaje: Sobrio y bien logrado. Una buena base y polvo compacto es primordial, al igual que el fijador, que debes usar para mantener intacto tu maquillaje durante todo el día.

* Colores: Por lo general el nude es básico, y la invitación es animarse a mezclar blancos, cremas, grises, rosas, verdes. Pero ojo con estas prendas cuando se puedan traslucir; la ropa interior debe ser la correcta, que potencie el look y no lo empañe.

* Tipos de prendas: Siempre serán más delicadas y de cortes más ligados al diseño, con pequeños detalles y aplicaciones. Pantalones de buena caída, blusas con textiles más ligeros, vestidos de buen corte con forros completos para evitar problemas con la ropa interior, faldas ajustadas pero cómodas, y un sin número de prendas para llevar a diario que son asequibles y que puedes encontrar en todos lados.

* Calidad y buena caída: Es un requisito que no podemos dejar pasar. Optar por buenos algodones, sedas, lino, lana merino, es un UP instantáneo para llevar tu look a otro nivel.

* Accesorios: No te recargues o uses diseños muy grandes que hagan perder el foco, estos deben ser más bien pequeños, sobrios y elegantes, con cristales, oro y perlas que siempre quedan bien, pequeños medallones y algunos puntos de luz.

* Carteras: Por lo general las geométricas de colores básicos como blancas, negras, grises y azules, de diseño rígidos, cuadrados, tipo sobre o como la que llevo en la foto siempre aportarán seriedad y look más ejecutivo.

* Zapatos: No deben molestar al total look, busca unos que sean cómodos de taco medio –o alto si estas más acostumbrada– clásicos o fantásticos, pero que vayan acorde del look. Siempre deben estar impecables, y sin manchas. ¿Un secreto? El cuero de los zapatos se limpia con un algodón y crema emulsionada, créanme, quedarán como nuevos.

