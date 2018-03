El fashionista look de Claudio Bravo que sorprendió a todos

Claudio Bravo llegó a Chile tras anunciar que no formará parte de los partidos amistosos de Chile versus Suecia y Dinamarca, pero vámonos a lo importante: su llegada al país fue con un look 10/10.

El arquero se mostró en el aeropuerto vestido completamente de negro, con un sombrero negro y gafas de sol.

"Se ve súper cool, lo que yo más destacaría es el atrevimiento de él de vestirse así, es lo que siempre predico con la forma en que yo me visto", declaró Di Mondo a La Cuarta, elogiando enormemente su look.

Además, también fue aplaudido por Willy Geisse, productor y experto en moda, quien declaró que le "parece genial que puedan jugar con eso y no sean el típico hombre fome".

"Los futbolistas son un referente de la moda y marcan tendencia", agregó.

El reconocido diseñador chileno Ricardo Oyarzún se refirió a él señalando que "es un look desafiante y no afecta su masculinidad. Mal no se ve".

