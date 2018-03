Consejos de estilo para chicas delgadas

¿Soy delgada nada me queda? ¿ Y ahora qué me pongo? ¿ Todo me queda flojo? Si respondiste sí a estas preguntas, tranquila hoy te enseñaré algunos trucos para sacar partido a todo lo que la moda nos ofrece. Desde cómo potenciar la figura hasta las prendas que se deberían evitar.

¿Preparada para apuntarlo todo? Empezamos.

Lo que te favorece

Definitivamente debes inclinarte por prendas que te aporten volumen o definan más tu figura, por ejemplo las faldas tipo A, chaquetas cortas, pantalones pitillos, vestidos con corte en la cintura, abrigo de texturas gruesas. Lo más importante es que juegues con las diferentes piezas para crear las proporciones que deseas.

Curvas al ataque

Si lo que buscas es crear un efecto de mayor volumen o curvas, hay varios trucos que puedes usar a tu favor:

✓ Los volantes son perfectos para crear volumen, llévalos en la zona que quieras aumentar. Los puedes encontrar en blusas, faldas, vestidos, etc.

✓ Vestidos ceñidos en la cintura: este tipo de vestidos es ideal si tus caderas son muy estrechas y quieres dar el efecto de que sean más anchas.

✓ Camisas por dentro del pantalón o la faldas, además de conseguir un efecto muy elegante, también te brindará más forma.

✓ Colores llamativos y estampados. Este último crea un efecto óptico de volumen, por lo que debes llevarlo en las zonas que deseas potenciar.

✓ Rayas horizontales, clásicos por excelencia, debes tener obligadamente una de ellas en tu armario, el efecto que causa en ti es impresionante.

Capa sobre capa

El layering o superposición de prendas es una buena opción para las chicas delgadas. Puedes jugar con varias prendas encima, ajustadas, y crear la apariencia de verte más voluminosa, por ejemplo una camisa blanca de cuello por encima un saco de lana y un abrigo. ¡Puedes hacer muchísimas combinaciones!

¿Y que me pongo en la playa? 🙁

Es el turno de ir a la playa y solo de pensar que al ponerte el bikini vas a estar de lo más incómoda, entonces presta atención a esta recomendación, elige ropa de baño con estampados llamativos, rayas horizontales, volantes u otros adornos que creen un efecto más voluminoso. En cuanto a las formas, el bikini triangular es ideal para dar sensación de más pecho.

¡Jamás te lo pongas!

Si lo que buscas es no parecer demasiado delgada, entonces deberías evitar los looks completamente negros y las prendas holgadas. Al contrario de lo que puedas pensar, una prenda demasiado ancha no creará el efecto de que buscas, sino que acentuará lo delgada que eres por lo grande que te queda. Huye también de las prendas que sean muy rectas.

