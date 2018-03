5 formas de usar tus tenis y lucir súper sexy

Si creías que los zapatos deportivos son exclusivamente para hacer ejercicios, pues déjame decirte que estás equivocada. Ahora ellos serán los protagonistas de diferentes looks para diferentes ocasiones ya que te harán lucir desde cómoda, pasando por casual y terminando elegante.

Te mentiría si te dijera que los puedes usar con cualquier prenda pero lo que sí te puedo decir es que ahora hay muchas más opciones de las que imaginaste unos años atrás. Ahora, intenta implementar estos looks sin morir en el intento.

1. Con chaquetas, blazers o abrigos

Para looks un tanto formales y en los que te rehúsas a llevar tacos, prueba con unos deportivos, te sentirás más cómoda y generarás mucho más impacto. Recuerda que el color de la zapatillas puede variar, no esperes combinar zapatos con abrigo o camiseta, dale un toque de color a tu look.

2. Con faldas

Para ese look crea un estilo mucho más limpio y moderno con tenis completamente blancos lleves el color que lleves, te verás y te sentirás fabulosa.

3. Con vestidos o blusas de toque étnico

Esta alternativa nunca falla para salir con las amigas y verte a la moda. Llevar zapatillas deportivas con un vestido o blusas de estilo étnico son una manera sencilla de gritarle al mundo que amas la comodidad y sencillez. No olvides darle vida a tu look con accesorios en tonos fuertes que contrasten con la blusa.

4. Con unos leggins quedan increíbles

Si lo tuyo son más los leggins, no dudes en incluir tus tenis en el outfit. Leggins oscuros mate o con algún acabado son buena idea. Combínalos con una camiseta y una blusa a cuadros que también es una buena alternativa. Por otra parte puedes usar un suéter largo de color neutro y deja que el protagonismo lo tengan tus tenis.

5. ¿Y si vas a una cita?

¡Sí, con falda y vestido también se vale y se ven hermosos! Te recomiendo utilizar colores neutros para que los tenis luzcan mucho más lindos. Escoge texturas como rayas, cuadros, líneas o lunares. Con una hermosa falda lápiz y una camiseta informal te verás chic y super sexy. Luce tus piernas con comodidad ¿Quién dice que los tenis no son sexys?

Nueva Mujer De talla 0 a ‘plus-size’: La modelo ecuatoriana que se enfrenta a los cánones de la moda María Eugenia Donoso es la modelo ecuatoriana llegó a pesar menos de 30 kilos y padecer anorexia nerviosa