Estos son los hábitos que te harán una mujer con estilo

La moda y el estilo son elementos completamente distintos, aunque guarden cierta relación entre sí. La moda es cambiante, incluso efímera, pero el estilo es eterno, forma parte de la personalidad del individuo, y enriquecerlo pasa por cumplir ciertos hábitos que nutren la rutina diaria de una mujer.

Muchas mujeres son confesas amantes de la moda, aunque en ocasiones terminen siendo unas Fashion Victims como decía Oscar de la Renta. La moda no es simple ropa que te pones y luces, la moda son propuestas de vida con filosofías sobre el buen vestir.

La Revisa Fucsia delimitó algunos hábitos que resultan comunes en las mujeres con estilo, aunque habrá más de un hombre que también se sienta identificado con ellos.

Planifica tu outfit

Si eres de las que antes de dormir planifica lo que vestirás para el día siguiente o que el lunes ya tiene previsto el vestido que lucirá en la boda del sábado, vas por buen camino. Una buena planificación evitará los desaciertos y accidentes de la moda.

Acicálate con calma

Vestirse, maquillarse, peinarse perfumarse y quedar perfecta para cualquier ocasión no es cosa de cinco minutos. La preparación requiere de todo un ritual que debe tener como principal ingrediente la paciencia y la cautela. Del apuro sólo queda el cansancio, así que pon la alarma unos minutos antes para que dediques a tu vestier el momento necesario.

Dale importancia a la ropa interior

Un buen outfit puede ser arruinado por la mala escogencia de la ropa interior. Mientas menos marcas existan, mucho mejor. Recuerda también priorizar tu comodidad, pues será fundamental para tu desenvolvimiento.

Vístete según el tiempo y el momento

Es fundamental saber adónde vas y cuál es el concepto del evento para no pecar de desubicada. También es fundamental tomar en cuenta las condiciones climáticas para no sufrir los embates de la naturaleza. Si estás en verano evita las pieles, tejidos o colores oscuros, estos son más propicios para el invierno; por ejemplo.

El accesorio es muy importante

Escoger un accesorio perfecto no es tarea fácil, debe ser un complemento del outfit, no debe quitar protagonismo a ninguna otra pieza, sino ser parte del todo. En ocasiones no necesario llevarlos.

Cultiva la ropa en tu vestier

La durabilidad de la ropa va a depender del tratamiento que le demos. Guárdale doblaba de la manera correcta, lávala con las prendes similares y los jabones adecuados. Es desagradable encontrar en pieza negra llena de pelusas blancas. Otro fallo importante son las arrugas, un buen planchado y colgado evitará malas experiencias

Sé fiel a tu estilo

“De la moda lo que acomoda”, reza la popular frase que no está tan desajustada a la realidad. A veces es mejor ajustarse a tu estilo, patrones y formas de cuerpo que arriesgar y caer en una ofensa a la moda. Si no logras identificar tu estilo, puedes buscar la asesoría de un experto.

Estos son solo algunos hábitos que forman parte de la vida de una persona que tiene definido su estilo ¿Practicas algunos de ellos?

