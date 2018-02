Vístete según tu signo del zodiaco

Vístete según tu horóscopo para dar siempre en el clavo con tu ropa. Busca el look que mejor te sienta a partir de las descripciones que el zodiaco hace de cada signo. La moda nunca más tendrá secretos para ti.

Aries

A los Aries les gusta romper con lo que están acostumbrados de vez en cuando y por esto no te extrañe verles un día con su chaqueta de cuero. No será algo habitual, va por rachas, pero el estilo rockero les suele sentar muy bien y va muy acorde con su forma de ser algo agresiva e impulsiva.

Tauro

Posiblemente Tauro sea el mejor ejemplo de lo que es el estilo classic bien llevado. Siempre verás a los de este signo vistiendo colores neutros como azul, color crema, verde militar, negro… Además, suelen preferir los cortes sencillos y tradicionales, porque quieren pasar desapercibidos por lo que llevan puesto. Sería raro verles con una chaqueta de lentejuelas o un sombrero con plumas.

Géminis

El estilo de los Géminis es muy difícil de catalogar ya que, igual que su forma de ser, su vestimenta es muy cambiante. Sus looks se podrían describir como creativos y muy especiales. Son personas muy imaginativas y aquellas que son más mañosas se atreven a crear algunos complementos para aderezar su modelito de cada día.

Cáncer

A los Cáncer les gusta tener un estilo con toques preppy, es decir, de una apariencia que recuerda a lo colegial. Suelen preferir las prendas cómodas y dependiendo de la situación pueden llegar a sacrificar la elegancia por el confort. No les suele gustar llamar demasiado la atención por cómo van vestidos, por lo que casi nunca les verás con colores chillones. Como prueba de ello, el estilismo de Ariana Grande.

Leo

A Leo le gusta darle un toque étnico a sus looks, algo que les permite destacar ese lado salvaje que llevan siempre dentro. Se podría decir que su estilo tiene algo de boho, pero también mucho de exótico. Les gusta fusionar varios estilos y crear sus propios outfits. De esta forma, se sienten únicos y mejor vestidos que el resto. A veces, incluso, le dan un toque sexy a su look con, por ejemplo, unos pantalones de cuero.

Virgo

Los Virgo son, por encima de todo, glamurosos a la hora de elegir la ropa. Aunque prefieren tener una apariencia austera, siempre incorporan a sus looks un toque extra de elegancia. Lo consiguen con alguna que otra lentejuela discreta, zapatos con algo de tacón, bolsos cuidadosamente escogidos para cada día, etc. Y como buena Virgo, Beyoncé sigue este estilo a raja tabla.

Libra

A los de este signo del zodiaco les gusta ir siempre a la moda, pero intentan darle un toque de intelectualidad y clase a sus modelitos. Por ese motivo, los Libra más modernos no han tardado en apuntarse al estilo hipster. Nunca se dejan las gafas en casa, escogen las prendas más curiosas que ven en las tiendas, llevan calcetines altos.

Escorpio

Los de este signo del zodiaco tienden a llevar un estilo muy bohemio en el que la comodidad y la informalidad son las protagonistas. Sus prendas transmiten a la perfección el carácter relajado que caracteriza la forma de ser de los de este signo del zodiaco. Ellos siempre apuestan por las prendas de tejidos ligeros y patrones holgados.

Sagitario

A los de Sagitario le dan un poco igual las modas, porque ellos van a su aire. No dejan que nada ni nadie les dicte cómo se tienen que vestir. A veces, son fieles a su propio estilo, pero cualquier día te pueden sorprender con un look totalmente innovador. Que no te extrañe si de repente les ves aparecer con una pamela o con unos pantalones de colores chillones. Miley Cyrus es Sagitario y sus fotos demuestran el estilo de los de este signo del zodiaco.

Capricornio

En los gustos de Capricornio hay algo de decadente que hace que las prendas vintage les queden como anillo al dedo. Siempre que pueden, van a una tienda de segunda mano a comprarse su ropa y, cuanto más aspecto de antigua tenga, mejor. Sin embargo, si hay algo que siempre mantienen es esa chispa de sofisticación que les caracteriza.

Acuario

Los Acuario se sienten más cómodos con la ropa casual. Se trata de un género tan abierto que les permite abarcar todo tipo de conjuntos y, dada la personalidad abierta e impredecible de los de este signo, la libertad de estilo es una cualidad indispensable. Les gustan las prendas informales porque son menos rígidas. Si quieres hacer un buen regalo a este signo, cómprale unos buenos jeans.

Piscis

El estilo que más pega a los Piscis es el romántico, igual que su personalidad. En primer lugar, les gusta vestir con colores pastel y les fascinan los estampados de flores. No tienen una forma precisamente simple de vestirse, pero cuando les conoces de verdad te das cuenta de que es la mejor manera de expresar su forma de ser. Eva Mendes es Piscis y en sus fotos se puede ver lo bien que le queda el estilo más romántico.

