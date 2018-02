Consejos de estilo que todas las chicas curvy amarán

Por: Sir. Patricio Nieto

Tal vez no seas muy alta y tengas unas curvas increíbles; este tipo de figura puede parecer un poco complicada pero siempre puedes encontrar el outfit perfecto. No es necesario medir 1.75 ni pesar 50 kilos, sólo debes conocer tu cuerpo y elegir el tipo de prendas que favorecen tu figura para verte y sentirte espectacular. Tu forma de cuerpo sólo requiere un poco de asesoría para saber qué destacar y qué disimular.

Como bien sabes, la confianza en ti misma es lo más importante a la hora de lucir cualquier atuendo.

Sigue los siguientes consejos para verte y lucir sensacional:

Rayas verticales

Las líneas verticales dan ilusión de tener un cuerpo un poco más largo y favorecen tus curvas. Trata en la medida de lo posible que sean líneas delgadas, evita los estampados muy grandes porque dará el efecto contrario.

Evita los jeans por debajo del tobillo

Sencillo. Estos hacen que tu figura se vea más corta. Sin importar el corte, no los uses demasiado largos sin bastillar o doblar y no olvides combinarlos con tacos.

Dame una A

Este tipo de falda luce bien para cualquier tipo de cuerpo y hace que tu cadera, trasero y muslos se vean muy estilizados. Siempre que vayas a usar este tipo de faldas, lleva la blusa por dentro, cuando tienes curvas una blusa larga puede hacer que te veas más grande de lo que en realidad eres.

Colores oscuros en la parte inferior

Combina un pantalón con buen corte y de color sólido que realce tu figura con un color brillante o neutro en la parte superior para dar equilibrio. Esta no es una regla general, si te gustan los colores claros en la parte de abajo, que nadie te diga que no debes usarlo.

Hablando de acentuar la cintura… Añade un cinturón

El cinturón es un elemento que no debe faltar en tu guardarropa porque ayuda a mostrar tus curvas naturales y alarga tus piernas, es un complemento que debes tenerlo en colores sólidos y de preferencia que sean delgados o medianos. No uses cinturones gruesos porque estos dividirán tu figura.

Elige blusas entalladas

No es lo mismo que ceñidas. Con blusas entalladas marcas tu silueta y eso hace que tu figura se vea más estilizada. Usa las que sean llanas y no tengan muchos detalles como bolsillos, flecos o cualquier otro detalle que puedan brindarnos más volumen.

Evita las mangas muy cortas

Las mangas muy cortas o de corte diagonal no favorecen a nadie, porque enfatizan justo la parte más ancha del brazo. Es mejor elegir una manga un poco más larga.

Las mangas arriba

Las blusas de manga larga pueden hacer que una chica pequeña luzca aún más petite al dar la sensación de que es demasiada tela para un cuerpo tan chico. Lo mejor es subir las mangas para aligerar la figura.

