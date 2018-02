5 regalos para San Valentín que tus amigas agradecerán

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina, si aún estás pensando que regalarle a tus amigas o incluso con que consentirte, estas ideas te vendrás de maravilla pues son perfectas si quieres darles un apapacho.

Algo que sí use

Todas tenemos a esa amiga que es fanática de la comodidad. Si en verdad deseas sorprenderla, intenta con estos tenis de ALDO, marca que para este día tan especial nos sorprendió con una línea de calzado con corazones increíble.

Una prenda sexy

Quizá para darle este regalo debes asegurarte que existe la confianza suficiente pues se trata de una prenda íntima. La idea es que le des algo que la haga sentir sexy, segura y poderosa. Florentina presenta una línea de ropa interior sexy, con encajes que te enamorarán.

Una cena temática

Las cenas románticas no son exclusivas de los enamorados, sorprende a esas mujeres que han estado ahí para ti cuando has enfrentado crisis, cuando nadie más te soportó. Si estás en México, no olvides visitar los paquetes que Marriot, que para estos días tendrán cenas temáticas muy especiales.

Prendas chic

La ropa siempre se agradece y para esta ocasión no puedes perderte la oportunidad de darle a tu mejor amiga una prenda de la nueva colección de LACOSTE, es fresca, divertida y fashion.

Accesorios divertidos

Una bolsa siempre será una extraordinaria opción y MANGO lo sabe, por eso tiene una colección en rojo divertida, fresca y a la moda con la que tus amigas quedarán encantadas.

Clásicos que enamoran

Los corazones son uno de los regalos para el 14 de febrero obligados, dale un giro con uno Aristocrazy que tiene un diseño minimalista que nos recuerda que lo más importante es el amor.