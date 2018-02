Karyn Coo da nuevo e importante paso en la internacionalización de su carrera

Luego de ganar Project Runway Latin America 2011, Karyn Coo dio un gran salto en su carrera que la catapultó al escenario internacional y en estos momentos se apronta a dar un nuevo e importante paso.

La diseñadora chilena detrás de la marca que lleva su propio nombre, hoy luce sus prendas en cuatro tiendas de Santiago, las que también se pueden obtener a través de su sitio web y le permite proyectar sus trabajos en otros países de la región.

A siete años de su despegue, su crecimiento ha sido exponencial, situándose como una de las diseñadoras preferidas por las celebridades chilenas como la cantante Nicole, o la panelista de televisión Daniela Castro.

Hoy, Karyn, se encuentra en Estados Unidos, pues este martes presentará una colección de cuatro tenidas que trabajó para la "Digital Couture Project" de Epson, por medio de una técnica llamada sublimación, una tecnología de impresión de telas mediante la transferencia de tinta por medio de la aplicación de calor y que estrenará en el New York Fashion Week 2018 (NYFW).

Conversamos con ella sobre el proceso de diseño de esta colección exclusiva y la preparación que la llevará a uno de los eventos de moda más importantes del año.

¿Cómo te has preparado estos días? ¿Estás nerviosa?

El estrés y los nervios ya pasaron porque los trajes ya están en Nueva York.

En esta oportunidad te arriesgaste mezclando moda y tecnología ¿cómo fue esa experiencia?

Compré las telas, las mandé a imprimir por medio de sublimación, luego las llevé a Plisados Giacaman, un negocio familiar con más de 60 años de experiencia y después de eso desarrollé el prototipo que envíe hace dos semanas a USA. Es primera vez que me meto en el mundo de la sublimación, además siempre he trabajado con telas bastante naturales como el algodón, lino, alpaca, lana, viscosa y rechazaba las telas más sintéticas, pero ahora tuve que trabajar con telas con mayor porcentaje de poliéster. El proceso fue súper amigable y aprendí a estampar, a distinguir las telas en las que los colores quedan más nítidos. Fue muy positivo, el resultado me gustó mucho y ahora me parece que las telas sintéticas pueden tener caídas y tacto similares a las naturales, rompí ese paradigma.

¿Cómo te inspiraste para crear esta colección?

La colección que voy a presentar es de invierno se compone de cuatro looks, está inspirada en La Pincoya, que pertenece a la mitología de Chiloé. Esta criatura es una sirena que cuando hay luna llena, baila y eso genera abundancia de peces y significa que los pescadores van a tener una buena temporada. La motivación vino de esta figura femenina, que tiene un carácter fuerte, muy dominante, pero que también tiene una cosa que engatusa y encanta, es es lo que quería representar: el lado femenino y dominante.

¿Podrías adelantarnos algo?

Trabajé con hartos colores, porque por lo general tengo una paleta súper básica y uso sólo colores negros, crudos, blancos. Ahora elegí una paleta de colores de verdes, de rojos, de amarillos, fucsia, negro, blancos y mi línea de diseño. Tener que trabajar con impresiones, con colores variados, fue un gran desafío para mí. Esta colección tiene mi sello súper marcado y no se ha visto antes en mi carrera. Los cuatro looks se componen por varias prendas, tengo vestidos largos, un look que lleva una bomber jacket, una falda, un body. La idea de La Pincoya me llevó a usar vuelos y gasas, que son súper característicos de mi trabajo y quise jugar con los plisados para crear la ilusión de aletas de pescado.

¿Estas piezas se podrán encontrar en Chile?

Quise hacer algo un poquito más jugado y no tan comercial y de este modo aprovechar la instancia para jugar con colores, con volumen, con los estapados. No van a estar a la venta, son diseños exclusivos, pero espero hacer otros diseños a base de estos prototipos y se podrá encontrar en mi tienda, pero no va a ser lo mismo que se va a presentar en Nueva York.

Hola invierno ⚡💃⚡ A post shared by Karyn Coo (@karyncoo) on Feb 4, 2018 at 5:16pm PST

¿Piensas abrir una nueva tienda en otro país después de esto?

Tengo como propósito exportar mis diseños, creo que pueden tener bastante éxito en el extranjero. No me interesa tener una tienda yo sola, pero si he estado viendo llegar a otros países junto a otros diseñadores independientes. Me interesan los mercados de Perú y México. Por ahora todos mis trabajos se pueden comprar a través de mi sitio web.

Sobre las tendencias de la próxima temporada, de acuerdo a tu experiencia ¿qué es lo que se viene?

Nunca me ha acomodado mucho hablar de moda porque creo que hoy en día se pueden encontrar diferentes estilos y todo tipo de prendas para todos los gustos y los cortes que uno quiera. Hoy en día estamos en un mundo tan globalizado donde las tendencias vienen tan fuertes, tan rápido y tan al día, que todo está de moda, desde el pantalón pitillo al pantalón ancho, la camisa blanca, la camisa estampada, las prendas oversize, las apretadas, depende de tu propio estilo. Este invierno se viene el color lila, lila mezclado con amarillo, las prendas oversize, de esta idea de un perfil de mujer que no se sabe si es hombre, o de un hombre que no se sabe si es mujer. Creo que hay dos tendencias que son súper potentes, el minimalismo y el maximalismo, que son dos corrientes diferentes pero que conviven entre sí y seguirán siendo tendencia.

Te recomendamos en video: