Conviértete en la reina de los accesorios

Desde siempre los accesorios ha sido la forma más rápida y económica de actualizar tu estilo y los mejores aliados a la hora de vestir. Un pañuelo, bolso, aretes o muchos collares harán resaltar más tu belleza.

Muchos dicen que existe una regla de oro a la hora de usar accesorios: Menos es más o ¿más es menos? Da igual mientras te sientas fabulosa no hay regla que exista.

El Protagonista

Cuando hablamos de accesorios, siempre debe existir uno que es el que protagonista, y como en toda telenovela, también hay los antagonistas, en otras palabras escoge tu accesorio favorito y llévalo con otros más sutiles y sobrios, por ejemplo un collar extra large combínalo con una cartera color neutro y unos pendientes discretos.

Respetemos los espacios

Cuando usas dos accesorios muy cerca pelean entre ellos por atención. Por ejemplo: el reloj y los anillos, hay muy poco espacio entre ellos entonces si los vas a usar juntos es mejor que los anillos sean muy delicados y no usar varios a la vez para que tu look se vea armónico y no parezcas arbolito de navidad.

Es muy común ver por las calles a chicas que llevan un collar largo y cinturón a la cintura, estos quedan tan pegados que visualmente no se ve bien, entonces es mejor escoger uno de los dos.

¡Uno sobre otro!

El Layering es una tendencia que ya lleva varias temporadas y es nada más y nada menos que usar varios collares, pulseras o anillos a la vez en capas.

Para que se vea interesante, juega con diferentes largos, metales, formas y tamaños. Si no te gustan los accesorios llamativos, puedes usar varios collares delicados a la vez para un look más moderno.

Delicada por naturaleza

Si no eres fanática de los accesorios, ten en cuenta que siempre te ayudarán a brillar; para ello experimenta con aretes delicados, un collar llamativo de preferencia largo para alargar el cuello, si no te gusta llevar pulseras, apuesta por un buen reloj y anillos discretos.

