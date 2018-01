Prueba estos peinados al dormir, y amanecerás con un look perfecto

Peinados fáciles de hacer

Las mañanas suelen ser muy pesadas, y parece que no existe el tiempo suficiente para salir arreglada al trabajo o a la escuela. No todas las mujeres tienen la habilidad para escuchar el despertador y con total tranquilidad conseguir un buen look.

La mayor parte de las mujeres están peleadas con el hecho de madrugar y muchas veces es preferible sacrificar el aspecto con tal de dormir unos minutos más. Pero que tal si descubrieras que estos no son hechos aislados, y puedes dormir bien y estar radiante al mismo tiempo.

Con estos trucos ahorrarás muchos minutos en las mañanas

Bun

Un bun holgado

Asegúrate que este peinado no jale tu cabello y que esté en lo alto de tu cabeza. Sino terminarás con un tremendo dolor, o con el cabello maltratado. Debe ser holgado, sólo que sí trata de enrollarlo bien. Esto hará que en la mañana te caigan unas lindas ondas naturales, y te ahorrarás mucho tiempo. Podrás presumir tus ondas con el pelo suelto sin perder tiempo.

Dos buns

Si quieres que tus ondas sean mucho más definidas, trata de que sean dos buns. Mismo consejo, no los hagas apretados y que sean en la parte superior de tu cabeza para que dormir no sea un problema. El punto es verte bonita, pero que esto no afecte tu sueño.

Trenzas francesas

Una trenza francesa

Un truco, usa crema para peinar para que todo quede en su lugar y tus ondas tengan más volumen al día siguiente. También trata que no sea una trenza súper apretada, porque podrás maltratar tu cabello. Esto también te servirá si quieres que crezca más rápido.

Dos trenzas francesas

¿Quieres ondas más delgada? Prueba con dos trenzas, lo mejor de todo es la comodidad que este peinado otorga a la hora de dormir.

Varias trenzas

Es preferible usar 4 tenzas, y tendrás unos rulos de envidia al día siguiente. Depende del estilo que le quieres dar a tu cabello, éstas pueden ser desde abajo, o como trenzas francesas, hasta arriba de tu cuero cabelludo.

