Gal Gadot luce el vestido más apretado que se le ha visto hasta ahora

Tras el éxito de La Mujer Maravilla, Gal Gadot ha sorprendido con su belleza y esbelta figura. ¡Y no es para menos! pues cuando estuvo filmando, pasó por arduas horas de entrenamiento que fortalecieron su cuerpo.

Por ello, no es de extrañarse que haya dejado a todos boquiabiertos cuando apareció en un evento de Live Boldly, celebrado en Nueva York, envuelta en un vestido ceñido, con transparencias, brillos y un escote en V, diseñado por Mugler.Cabe.

Gal Gadot commanded attention in a plunging black dress with sheer skirt at the launch of the brand's new Live Boldly campaign in New York.. pic.twitter.com/P2brrYTxHF

— One Love (@Naaswitch) January 25, 2018