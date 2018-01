Patricio Nieto, el ecuatoriano que te enseña a vestir con bajo presupuesto

Por Gabriela Vaca Jaramillo

Patricio Nieto, creador de la empresa Sista & Co ha incursionado en varios medios de comunicación como productor de televisión y colaborador en varias revistas de Ecuador. Fue el primer fashion blogger masculino del país y hoy regresa con más fuerza para ponernos al día en moda, tendencias y ahorro con su blog Sir Patricio Nieto.

Desde hoy, el famoso blogger colaborará con las lectoras de Nueva Mujer aportando todos los consejos de estilo, ponernos al día en moda y tendencias, pero sobretodo llega a compartir buen gusto, experiencia y talento. Patricio te impulsará a que hagas uso de todas las prendas de vestir que atesoras en tu clóset y no sea sólo un sitio para acumular ropa. ¡Sácale provecho con todos sus tips!

DESCUBRE MÁS:

Ahora ya puedes disfrutar del primer web blog de moda ecuatoriano y lifestyle al alcance del bolsillo de los ecuatorianos, un espacio en el que no se hablará de moda sino de estilo, donde encontraremos, incluso, tips para redecorar nuestra casa con poco presupuesto o viajar ajustado pero con las mejores comodidades, un blog donde hablaremos de vestir a la moda con el mínimo presupuesto, teniendo recomendaciones a un solo clic.

El concepto de Sir. Patricio Nieto es dejar atrás la idea de que debes tener mucho dinero para vestir a la moda, de vender la imagen de las grande marcas en un país donde apenas contamos con ellas, sino de pasar de lo aspiracional a la realidad y vestir de las tiendas que existen en el país e incluso con prendas que se tienen en nuestro propio closet.

"He asesorado a todos mis clientes de acuerdo al presupuesto que ellos tienen, no me hago problema. El estilo ni siquiera depende de la marca que vistas sino de cómo logras tener un buen outfit con tu propia ropa. Y sin ir más lejos, existe un sinnúmero de locales de ropa de segunda mano donde encuentras toda la ropa de marca desde los $5″, acota Nieto.