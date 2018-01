Así conquistan las "chiquitas" con su estilo

Eres baja de estatura y siempre te encuentras en el dilema de ¿qué me pongo para verme más alta?; ¡Nada me queda bien! Pues debo informarte que las ilusiones ópticas serán tus grandes aliadas, por ello el color y los estampados serán una de las herramientas principales para conseguir crear un look ascendente.

Así que si quieres crear la ilusión de que tienes una altura adicional, echa un vistazo a los siguientes consejos que te ayudarán a lucir más fabulosa y hermosa de lo que ya eres.

¡Hello tacones!

Uno de los tips de moda más obvios para las chicas bajitas es el uso de los zapatos de tacón. Ya sea que quieras unos centímetros de más, incluso los zapatos de tacón más bajos te darán físicamente mayor altura. Si no estás acostumbrada a tambalearte alrededor de tacones de aguja, ¿por qué no intentas una opción “más segura” como unos zapatos con plataforma?

Un solo color

Si quieres dar la ilusión de que tienes más altura prueba con vestirte de un solo color ya que el uso de muchos colores en tu ropa rompen con tu silueta y crea la ilusión de bloques.

Pantalones de talle alto

El uso de pantalones cortos, pantalones o faldas de talle alto crea una especie de ilusión óptica. La cintura que luce más alta conduce a la aparición de unas piernas más altas, y por lo tanto te dará una silueta más esbelta. Recuerda: crear la apariencia de ser más alta tiene que ver con las proporciones.

Flats con punta

Los zapatos con puntas pueden darte una apariencia de mayor altura. Así que si los tacones no son lo tuyo y estás decidida a usar zapatos planos, opta por zapatos puntiagudos en lugar de las típicas ballerinas.

Acorta tu falda

Las minifaldas y los vestidos son fantásticos si tienes unas piernas hechas para ellos. Una combinación correcta entre zapatos, vestidos o faldas pueden ayudarte a crear una apariencia de piernas largas y delgadas. Sin embargo, tienes que apostar por las las faldas y los vestidos que terminan justo encima de la rodilla. Esa será la mejor opción para ti.

Usa bolsos pequeños

Los accesorios adecuados pueden tener un gran impacto en tu aspecto general. Las chicas bajitas deben optar por bolsos pequeños debido a que los de gran tamaño pueden inundar tu silueta y te harán ver más bajita de lo que ya eres.

Usa líneas verticales

Durante mucho tiempo nos han dicho que las líneas horizontales nos harán parecer más anchas. Según esta teoría las rayas verticales deben de tener el efecto contrario. No tienes por qué usar múltiples rayas, una sola línea vertical puede tener el mismo afecto alargador.

El estampado adecuado

Los estampados son siempre populares cuando se trata de la ropa. Sin embargo, elegir el tipo correcto de estampados puede jugar un papel importante para crear la ilusión de que eres más alta. Las chicas bajitas deben de evitar los patrones y estampados grandes. En su lugar utiliza patrones largos o estampados que parecen ir en cascada o en detalles minimalistas.

Nunca uses zapatos con correas en los tobillos

Los zapatos con correas en el tobillo pueden hacer que tus piernas luzcan más gruesas. Si deseas hacer que tus piernas se vean más largas y ligeras, entonces es mejor evitar las correas a toda costa.

Y recuerda: No importa qué tan alta o bajita seas, utiliza un look tan fabuloso como te sientas. Es importante que demuestres confianza en todo lo que lleves puesto. La confianza y una linda sonrisa son el mejor accesorio que puedes llevar diariamente.

Nueva Mujer Estos son los accesorios que te hacen ver más delgada Nuestro personal shopper Patricio Nieto nos da las recomendaciones sobre los accesorios que no pueden faltar en tu clóset si te quieres ver más delgada.