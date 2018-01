Guía para saber qué tono de rojo me queda si soy morena

Lucir el color rojo no es una tarea sencilla. Aunque muchos coloristas señalan que es un tono muy artificial y es muy difícil encontrarlo en cabellos naturales, es perfecto para verte más segura y sexy.

Hay un pensamiento habitual que sitúa a este tono como uno exclusivo de las mujeres de tez blanca, pero no es así, la atrevida de Rihanna es el claro ejemplo de que también le va a las morenas.

El tono de rojo ideal

Si no estás convencida sobre el color que quieres, pero ya estás segura que deseas uno que sea rojo, puedes jugar con el rojo cobrizo, que combina tonos dorados dando como efecto un look con mucho estilo, que no es tan agresivo como el rojo cereza, para el que sí se necesita una decoloración.

Las morenas pueden optar por colores como el arándano intenso con el que cuentan algunas marcas y le darán luminosidad a la piel.

Si tu tono es moreno oscuro, contrasta usando un tinte en un color vino, crearás un efecto cautivados que hará un poco más cálida tu piel.

El cuidado es esencial

Este color es uno de los que tiende a caerse con mayor facilidad con cada lavada, si decides apostar por este color es necesario que inviertas en una buena línea de cuidado, que incluya champú, acondicionador y un tratamiento para que el color no se vaya tan fácil.

