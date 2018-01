5 prendas que las mujeres de baja estatura no deben de usar

Aunque cada vez hay menos reglas respecto a los estilismos que se debe o no no usar y que muchas elegimos vestirnos con lo que nos gusta, la única regla que debes seguir es qué tan cómoda te sientes con lo que llevas puesto.

Además de la comodidad y la seguridad, es básico que elijas prendas que te favorezcan. Cuando eres bajita de estatura, hay piezas que es mejor evitar o usar con precaución y hoy las enlisto para ti.

Botas XL

Sé que son una de las tendencias del momento, llevar este sexy accesorio no es tarea sencilla, pues siendo honestas, si no tienes las piernas kilométricas de algunas celebridades, usarlas se complica un poco. Cuando eres 'chaparrita' puedes llevar botines cortos o medios, siempre y cuando los combines con los acompañantes adecuados y no te resten algunos centímetros.

Boyfriend jeans y pantalones holgados

La característica de los 'boyfriend' es que son holgados y cortos, lo que visualmente hace que tu estatura se reduzca. Los pantalones holgados agregan volumen a la parte de abajo de tu cuerpo, haciendo que te veas más pequeña de lo que en realidad eres. Los leggings y los jeans estubados o rectos son tus mejores amigos.

Abrigos o gabardinas largos

Este tipo de prendas se pone de moda en cuanto el frío comienza a apropiarse de las ciudades. Aunque hay modelos sensacionales, tienen a hacerte ver más baja de lo que eres en realidad. El largo ideal si eres 'cahaparrita' es a la cintura o abajo del cinturón.

Prendas oversize

Son un must de la temporada, pero llevar prendas más grandes de tu talla como suéteres, abrigos y chamarras podría hacerte lucir más baja de lo que en realidad eres. Este tipo de prendas agrega volumen y nadie quiere parecer que lleva un abrigo pesado o un suéter enorme. Lo ideal es que te alejes de este tipo de prendas.

Calzado de diadema

Los zapatos son la clave cuando no eres tan alta. Si optas usar aquellos que tienen diadema en el tobillo te estás restando altura pues acortan el largo de tus piernas. Usa zapatos que dejen al descubierto tu tobillo, es la mejor forma de no restarte puntos con el calzado.

Te recomendamos en video: