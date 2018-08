Katherine Orellana se va con todo contra María José Quintanilla: "Me carga"

María José Quintanilla es una panelista muy querida en 'Mucho Gusto', pero su salto a la fama fue hace 15 años en 'Rojo: fama contrafama', cuando tenía apenas 13 años. Ahí compartió con varios compañeros, pero no todos la recuerdan de la mejor forma. Una de ellas es Katherine Orellana.

Durante el programa 'La noche es nuestra', la cantante se refirió en duros términos a 'Coté', asegurando que "la Quintanilla siempre fue aparte del grupo, su familia la agrandó, era especial, en el canal era otro sueldo, todo a su alrededor era para levantarla".

También aclaró: "No tengo ningún problema con ella, pero tampoco me llevo bien. Está esa distancia de que siempre fue especial, el entorno la lleva a ponerse aparte del resto y ella se cree el cuento, de chica es así".

Además, finalizó refiriéndose a cómo ve su actual desempeño en Mega: "No la sigo. No soy muy fanática de ella, me pesa un poco en televisión, me carga, cuando la veo, la cambio".

