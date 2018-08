Karla Melo revela cuál es el secreto de belleza que heredó de su familia

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Creo que simplemente viendo que es bello tal como es, percibiendo a otras mujeres que son inspiración para mi vida, como modelos XL, o mujeres con cicatrices que lo encuentro hermoso. Y siempre trato de dar ese mensaje: que todos somos lindos, bellos, tal como somos y no importa lo que diga el resto.

¿Qué desayunas normalmente?

Huevos. Me encanta comer huevos revueltos, con queso, jamón, a la copa o como sea. Si estoy en mi casa con tiempo, huevos si o sí. Y le pongo empeño al desayuno, con un juguito de fruta, té y pan, me encanta también el pan.

Actividad deportiva favorita

Netflix (ríe). No soy muy buena para hacer deporte, pero cuando puedo, bailo, me gusta bailar.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Maquillarme bien es lo mejor. Me pasa que en mi trabajo me maquillan, así que, quedo como nueva, aunque haya trasnochado. Eso siempre complementarlo con agua, mucha agua.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Si puedo, no me maquillo, porque con mi pega me maquillan mucho todos los días. Pero si tengo alguna ocasión especial, uso una base muy ligera/acuosa, máscara de pestañas y brillo en la boca.

Te puede interesar:

¿Cómo cuidas tu piel?

Siempre, siempre, siempre me desmaquillo en la noche, uso agua micelar y una crema hidratante en la mañana junto con bloqueador y en la noche una anti edad.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Trato de hacerle masajes porque al estar decolorado y rubio se seca mucho. Lo cuido con productos de buena calidad y uso un muy buen aceite de argán.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Creo que tienes que sacarle partido a lo que te gusta de ti. Si uno se ama y se quiere, eso es lo que refleja para el exterior.

¿Secreto de belleza heredado?

Maquillarme los labios rojos. Mi mamá lo hacía mucho y quedan muy bien. A mi me gustan porque tengo labios carnosos.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

No me desmaquillaba y ahora lo hago sí o sí, y paré de consumir bebidas gaseosas.

Te recomendamos: