Parece que despedirán a la periodista que dio la noticia y grabó a Ivonne Montero

La muerte de Fabio Melanitto ha traído mucho del pasado, sobre todo para la actriz Ivonne Montero. Ellos tuvieron una tortuosa relación en el pasado y los medios se han aprovechado de ello.

Pero la forma en la que Ivonne se enteró de la muerte de Fabio fue indignante y poco ética en todos los sentidos. Esto dado que fue la periodista María Luisa Valdés, quien dio la noticia, la grabó y compartió el momento durante el programa 'Bailadísimo'.

La famosa no se quedó callada al verse expuesta de esa manera y llamó cobarde a María Luisa por su acción.

“Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me dabas tan terrible noticia @MaguichaDoria es lo más bajo que pudiste hacer.. no vales como persona y mucho menos como profesional.. tan sin alma, no tienes un pelo de compasión.. no te sientas orgullosa de tu proeza… Cobarde”, escribió Ivonne.