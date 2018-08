6 señales que sufres del síndrome de Tinderella y por eso estás soltera

Síndrome de Tinderella

Para empezar es importante definir el síndrome de Tinderella y para ella tenemos que entender cómo se están dando las relaciones en esta época. Ahora el miedo a ser vulnerable es más patente que nunca y la facilidad que ha dado la tecnología se ha convertido en el mejor escudo de las personas.

Por supuesto es preferible estar detrás de una pantalla en donde puedes pensar tus respuestas, esconder tus emociones y evaluar la forma de mostrar lo que quieres.

El Síndrome de Tinderella es el miedo que tienen algunas mujeres a establecer relaciones reales y afuera de una pantalla. Prefieren tener muchas opciones en línea en lugar de sentirse totalmente vulnerable con una sola.

Evidentemente el término se acuñó por la aplicación de Tinder la cual está disponible desde el 2012 y te permite tener relaciones efímeras y poco significativas con las personas que te atraen.

De esta manera no te sientes sola porque sabes que tienes con quién hablar, pero al mismo tiempo no te atreves a concretar ninguna. Es una forma sencilla de mantenerte activa sin exponer tus sentimientos. Pero esto no te llevará nunca a tener conexiones reales ni encontrar un sostén en otra persona.

Amar te vuelve vulnerable, pero al mismo tiempo te conecta con tu humanidad porque te permite ser totalmente transparente en todos los aspectos con tus sentimientos.

Señales del síndrome Tinderella

1.- Te gusta perfectamente a través de los mensajes y puedes controlar a cualquiera a través de ellos.

2.- El contacto directo te atemoriza un poco y te estresa.

3.- Te obsesionas y quieres que te contesten rápidamente.

4.- Tu interés disminuye rápidamente y te aburres cuando ya conseguiste su atención.

5.- Solamente te sientes segura detrás de la pantalla de tu celular.

6.- No te desenvuelves igual cuando las citas se concretan; tus inseguridades afloran rápidamente.

