Conoce porqué el cuerpo siempre ganará la batalla al mensaje

De Mujer Emprende

Como profesionales entusiastas y apasionados con nuestro campo de trabajo siempre andamos en búsqueda de perfeccionar nuestras destrezas. En el camino muchos podemos sentir que falta algo, pero no sabemos el qué. Estamos listos para alcanzar el próximo nivel para posicionarnos como líderes, especialistas o expertos en nuestro campo, sin embargo, no se está dando como quisiéramos. ¿La respuesta la tendrá tu cuerpo? Te podría sonar una pregunta extraña pero lamentablemente una respuesta muy común entre profesionales altamente cualificados. No nos debemos sentir mal o preocupados si fuera el caso. La verdad es que tanto la sociedad como la academia nos ha preparado para ser buenos comunicadores verbales, para estructurar un mensaje coherente y que demuestre profundidad y conocimiento del tema. Mensaje que siempre caerá en oídos sordos si no conocemos nuestro cuerpo y los códigos secretos de la comunicación no verbal y micro expresiones faciales para conquistar cualquiera que sea tu audiencia.

Los homos sapiens somos animales, en general bastante simples, sin embargo, nuestra conexión con otros de nuestra especie está determinada por el sentido de la vista y las emociones que nos provoca el emisor del mensaje. En palabras simples, no es lo que decimos, sino como lo decimos. En esta ecuación entran en juego varios elementos igualmente importantes entre estos: la utilización de las manos, la utilización de los pies, nuestros dedos, la inclinación de nuestra cabeza y nuestra postura, entre otros. Como compañeros inseparables para un dúo exitoso entra a terreno de juego la utilización óptima de nuestras destrezas vocales por ejemplo: la tonalidad, el volumen, las pausas, el ritmo y los silencios.

De igual manera es determinante al momento de proyectar exitosamente y conquistar una audiencia el control de tus micro expresiones faciales. Todo el tiempo estamos comunicando, nos guste o no. Así que mejor estar en control de lo que comunicamos y conocer como leer a nuestros clientes o prospectos clientes. Si incorporas al mensaje que ya dominas las destrezas de comunicación no verbal, paralingüística y micro expresiones faciales serás imparable y no te auguro más que éxitos. La educación es poder.

La autora es experta en comunicación estratégica, conferenciante, coach certificada en comunicación no verbal y micro expresiones faciales por la Universidad Corporativa, Fundación Lenguaje Corporal. www.comm4success.com