Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Caballo de Espadas, eso significa que tu signo atraviesa por decisiones complicadas que debes enfrentar para hacer cambiar tu destino. No tengas miedo, la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad que se presente. Es momento de empoderarte más en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tienes en puerta. En cuestiones amorosas, seguirás con tu pareja muy estable y te buscará un amor del pasado, pero trata de cerrar ese ciclo y estar bien en tu presente. Aunque es difícil para los Aries cortar definitivamente con amores del pasado, recuerda que es momento de madurar y dejar atrás lo que ya no es para ti. Tendrás dinero extra con los números 09, 33 y 21. Trata de vestir de blanco para que la abundancia llegue a ti.

Tauro

La Templanza en el tarot significa que tendrás mucha suerte todo el fin de semana, sólo recuerda ser cauteloso siempre y avanzar paso a paso. Pronto te llegará la oportunidad de un mejor trabajo. La Templanza también te insta a abrirte al amor y comenzar una relación más formal en tu vida; es momento de madurar emocionalmente y dejar de salir con más de una persona a la vez, ya que a los Tauro los caracteriza su temperamento sexual, pero recuerda que eso te puede acarrear algunos problemas. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 09, 33 y 28. Trata de usar el color rojo en todo para atraer más abundancia. Sé más precavido y ten cuidado con las caídas en la calle. Por el momento no saques ningún tipo de crédito, trata de pagar todo al contado.

Géminis

En el tarot te salió la carta del Caballo de Oros, eso significa que sigues con tu buena racha en lo económico y que debes tener paciencia, pues pronto te llegará tu recompensa por tanto esfuerzo. Sólo ten cuidado con las envidias o mal de ojo, recuerda que por ser el gemelo del Zodíaco eres más propenso a las malas vibras. Te recomiendo cargar con algo de plata para cortar todo lo negativo. Es el momento de empezar ese negocio que tienes en puerta o cambiar de trabajo. No descuides tu relación de pareja, recuerda que tu signo siempre dependerá de alguien para sentirse completo. Te invitan a una fiesta en estos días, aprovecha para relajarte. Te compras ropa o cambias tu look. Tendrás una sorpresa económica con los números 07, 11 y 23. Trata de usar mucho el color amarillo para protección.

Cáncer

Tu carta en el tarot es La Rueda de la Fortuna y significa que debes darle más prioridad a tus planes y no dejarte vencer por cualquier comentario negativo. Los Cáncer son muy sentimentales y se toman de forma muy personal las opiniones; sin embargo, es momento de buscar el éxito a toda costa. En cuestiones laborales te irá de lo mejor, así que trata de esforzarte más en todo lo que realices, pues está en puerta el aumento de sueldo que tanto esperabas. Te recomiendo seguir preparándote y tomar cursos de idiomas para tu futuro. La Rueda de la Fortuna también es señal de que el amor pronto llegará a tu vida, recuerda que es momento de buscar una relación formal y estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 24, 55 y 71. Trata de usar más el color azul fuerte para atraer abundancia a tu vida.

Leo

Tu carta en el tarot es el As de Bastos, eso significa que son tiempos de dejar atrás ese amor negativo o amistades que sólo te buscan por interés. Es momento de que seas feliz y te dejes querer. Tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir victorioso de cualquier situación negativa que se te presente. En cuestiones amorosas, vendrá a ti alguien con mucha luz y que traerá paz a tu vida, pues aunque los Leo son muy sexuales, debes pensar en la persona que realmente te ama. Ésta es una buena época para seguir preparándote para tu futuro tomando algunos cursos. Trata de acercarte a tu familia en estos días, su compañía te hará bien. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 07, 32 y 19. Trata de usar más el color negro o gris para atraer la abundancia. No te desveles tanto e intenta descansar más.

Virgo

La carta de La Estrella en el tarot significa que tendrás suerte en todos los juegos de azar y te vendrá un dinero por la liquidación de una deuda del pasado. Es momento de tomar las riendas en tu relación de pareja. Los solteros serán especialmente compatibles con los signos Aries, Géminis y Acuario. También te viene un cambio positivo en cuestiones de trabajo, así que aprovecha esta buena racha para poner un negocio o buscar un ascenso. Tendrás ayuda divina de un ser querido que ya falleció; deberás estar atento a las señales. Mandas a reparar a tu coche o decides cambiarlo. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 03, 12 y 25. Usa más el color rojo intenso para atraer la suerte. Trata de no hacerle tanto caso a lo que dicen de ti, recuerda que tu signo atrae mucho las envidias.

Libra

En el tarot te salió la carta de La Emperatriz, esto significa que tu fuerza personal se elevará al máximo en estos días y que podrás tomar la decisión indicada para avanzar en lo amoroso y laboral. Trata de ser mucho más discreto y no platicar todos tus planes, porque pueden arruinarse por las malas vibras de la gente que te rodea. Procura ir con el médico para efectuarte una revisión completa. Terminas de pagar unas deudas, te recomiendo comenzar a ahorrar. Un amor del pasado te buscará para regresar contigo, dale una oportunidad. Te recomiendo adoptar una mascota, ya que tu signo tiene muy buena relación con los animales. Te busca tu familia para invitarte a una fiesta. Recuerda que estás en una época de transformación que es ideal para dejar todo lo negativo atrás. Tendrás un golpe de suerte con los números 31, 29 y 87.

Escorpión

Tu carta en el tarot es Los Enamorados, significa una nueva etapa en tu vida sentimental y serán momentos para estar de lo mejor con tu pareja actual. A los Escorpión que están solteros les vendrá un amor muy formal, sólo recuerda ir con calma y no forzar las cosas. Esta carta también indica la llegada a tu vida de nuevas amistades. En el trabajo tendrás juntas de última hora para cambios de personal; trata de ser meticuloso en tu desempeño, es posible que venga un aumento de sueldo. Te invitan a una fiesta el sábado, sólo procura no tomar mucho alcohol o comer demasiado. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 13, 29 y 88. Usa el color celeste para atraer abundancia. Intenta dejar el drama en tu vida diaria y piensa más en las cosas positivas que se aproximan.

Sagitario

Tu carta en el tarot es El Juicio, esto significa que son tiempos de cambio en tu forma de pensar y que debes dejar atrás esos rencores para disfrutar de tu vida. Si atraviesas por una crisis de pareja o un divorcio, esta carta te recomienda agotar todos los recursos y pedir consejos antes de firmar cualquier documento legal. Te llega un bono en tu trabajo o te pagan una deuda del pasado. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 01, 23 y 77. Usa prendas de color blanco para mejorar tu fuerza espiritual y atraer energía positiva. Te invitan tus familiares a pasar un día de campo. Te recomiendo tomar vitaminas y dormir más para que no te sientas tan cansado. Trata de no verte involucrado en chismes y sé más discreto, sobre todo, con lo que las demás personas te cuentan.

Capricornio

El Mundo es tu carta en el tarot y significa que debes tomar los problemas con más seriedad y no dejar su resolución para después. Se viene un cambio importante en el aspecto laboral. Trata de alejarte de personas tóxicas, tanto en el trabajo como en tu círculo de amigos, toma en cuenta que lo que menos necesitas ahora es lidiar con energías negativas. No expreses mucho tus planes para que nadie te traicione. Intenta darte más tiempo o salir de viaje, eso le ayuda mucho a tu signo para renovar energías. Tendrás algunos problemas con tu familia por cuestiones financieras. Un amor se alejará de tu vida. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 00, 21 y 39. Sigue con la dieta y el ejercicio, ya se comienzan a ver los resultados. Estás en una época de renovación total en tu vida.

Acuario

Tu carta en el tarot es El Sol, esto significa que la luz espiritual estará de tu lado y que todo lo que emprendas se te dará de la mejor manera. Sólo intenta ser discreto con tus éxitos y logros para no ser blanco de envidias. Vendrá a tu vida un amor del signo de fuego que será muy correspondido y duradero, pero trata de abrirte realmente a la aventura y que no seas tú mismo quien sabotee la relación. Evita a toda costa las discusiones en el trabajo, especialmente con tus jefes, ya que muy pronto vendrán evaluaciones en las que podrías resultar afectado. Pides unos días de vacaciones para salir de viaje. Alguien muy querido te hace un regalo que no esperabas. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 02, 11 y 15. Usa más el color gris o blanco para llamar a la abundancia.

Piscis

En el tarot te salió la carta de El Mago, significa que debes dejar atrás los pensamientos negativos para no sabotear tu propia suerte, recuerda que las cosas buenas pasan cuando piensas en situaciones positivas. Estos días serán de abundancia y sorpresas agradables. Esta carta junto con tu signo te dice que debes enfrentar las situaciones amorosas y dejar de tener miedo al “qué dirán”. Los signos más compatibles contigo son Aries, Géminis y Libra. La carta de El Mago también te dice que muy pronto vendrá un negocio nuevo que te traerá mucha estabilidad e ingresos extra que te hacen falta. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 30 y 55. Te recomiendo usar prendas de color azul para que reinen en tu vida las buenas energías. Realizas cambios radicales en tu casa y compras muebles nuevos.

