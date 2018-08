Una mujer que usaba lentes de contacto quedó ciega luego de que un parásito devorara uno de sus ojos

Una enfermera irlandesa perdió la vista luego de que un parásito le devorara el ojo. El organismo se introdujo a través de un lente de contacto.

Suszanne Dunne jamás pensó que un parásito pudiera llegar hasta su ojo. La Acanthamoeba, un microorganismo cuyo habitat es el agua se coló en su lente de contacto.

La enfermera tomó una ducha con agua caliente y este fue el escenario perfecto para que sucediera lo impensable. El parásito entró a su ojo debido a la temperatura del agua.

El parásito quedó atrapado tras la lentilla y comenzó a abrirse paso a través de la córnea, dejando a Suszanne sin visión en uno de sus ojos.

"A las siete y media de la tarde dije que me iba a la cama y luego a la una de la madrugada me desperté y estaba ciega. No sabía lo que estaba sucediendo porque todo lo que veía era negro", declaró.