La dura amenaza del Príncipe Harry al padre de Meghan Markle: "Acabaremos contigo"

Si creías que la historia de Meghan Markle y el Príncipe Harry era un cuento de hadas, pues te equivocas. Existe un conflicto determinante para que esta relación sea considerada con problemas y todo está unificado en el padre de Meghan, Thomas Markle. El hombre desde un inicio ha querido sacarle provecho a la relación de su hija. Primero queriendo figurar en los medios antes de la boda y finalmente quedan fuera de la ceremonia, tras una supuesta emergencia médica donde tuvo un ataque al corazón.

#ThomasMarkle reveals he put phone down on #PrinceHarry in heated call https://t.co/7q3ish8ctE via @MailOnline

Existe la teoría de que el ataque al corazón fue algo creado para tapar el hecho de que estaba vetado de la familia real, por tratar de chantajear a Harry con unas fotos que terminaron siendo falsas. El padre de Meghan quiso sacar dinero por ellas pero al fracasar, decidió contar la verdad. Así mismo reveló que fue lo que le dijo el Príncipe Harry en una supuesta conversación que tuvieron:

#ThomasMarkle says he may never see his royal daughter again https://t.co/jTPUgA4yZ8 via @MailOnline

