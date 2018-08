"Me da asco": Toarii Valantin se refirió en duros términos a compañera de Rojo

Los últimos eliminados de 'Rojo: el color del talento' de esta semana fueron Toarii Valantin y Camila Vásquez. Toarii abandonó el programa tras ser superado por Felipe Galindo y Pía María Silva, mientras que Camila sufrió una lesión en el hombro que la alejó del espacio.

Durante las clásicas entrevistas que realiza Constanza Piccoli y Catalina Vallejos por streaming, el cantante de Tahiti se refirió con fuertes palabras a su compañera Camila Vásquez al ser preguntado por cómo recordaría a sus compañeros.

"La Cami como que me da asco, pero es bacán. Es mi partner, es mi amiga, pero como que de repente tengo esa sensación de asquito. La verdad no es asco, es repulsión", declaró.

Pese a que expresó sus frases con cierta gracia, causó la inmediata risa incómoda de las entrevistadoras, quienes le pidieron que no se expresara así de ella y cortaron la entrevista.

Ex integrante de Rojo habló en malos términos de bailarina pic.twitter.com/pd5KmnAYlv — Telepescola (@Telepescola) August 7, 2018

Su manera de referirse a su compañera causó repudio en Instagram, donde mucha gente le comentó que no podía hablar así de una mujer. Fue por ello que el cantante utilizó la misma plataforma para pedir disculpas ante lo ocurrido.

"Perdón si lo mal interpretaron, lo entiendo, me expresé mal. Era mi forma de decir que jamás iba a pasar algo con la Cami. La quiero mucho y no me da asco", escribió.

Te recomendamos