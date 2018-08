La pena que deberá cumplir Kike Acuña por no pagar pensión alimenticia

Este martes, luego de la audiencia preparatoria de juicio realizada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, se conoció la pena que deberá cumplir Kike Acuña por no pago de pensión alimenticia.

El ex seleccionado de fútbol quedó con orden de reclusión nocturna y arraigo nacional, tras enfrentar la demanda de su ex pareja Roxana Muñoz, quien lo acusó de no cumplir con el pago establecido para Taira, su hija de cinco años.

Según comentó la modelo a Las Últimas Noticias, "desde que lo demandé, hace cuatro meses, el tribunal determinó que la pensión alimenticia provisional era de 800 mil pesos mensuales".

"En estos meses él sólo ha pagado 130 mil pesos, lo que me parece una burla", afirmó Muñoz.

Sobre la pena que deberá cumplir Acuña, su abogada Anyela Rodríguez señaló que "el arraigo nacional ya está vigente en relación a mi cliente (…) Sobre el arresto nocturno aún lo tienen que notificar".

Consultada por las razones del incumplimiento en los pagos, la abogada explicó que "desde mayo hasta ahora la pensión a pagar alcanzaría los 3 millones 200 mil pesos, algo que él no puede costear ahora porque se encuentra sin trabajo estable".

Por eso, dijo, "nosotros estamos tratando de rebajar el monto en la corte de apelaciones, porque actualmente él no puede pagar eso".

