Karen Bejarano desclasifica feo ninguneo de María José Quintanilla: "El corazón se me partió en mil pedazos"

Este martes, Karen Bejarano dejó impactados a sus compañeros del matinal "Muy Buenos Días" luego de desclasificar un feo episodio que vivió con María José Quintanilla hace un par de años.

Todo ocurrió cuando el equipo habló sobre el actual distanciamiento entre María Jimena Pereyra y la cantante, quienes se conocieron durante su participación en "Rojo".

"A mí también me pareció raro en un momento la actitud de la Coté porque yo a ella la conocía hace muchos años", comentó Bejarano antes de contar la desafortunada experiencia que tuvo con su antigua compañera de programa.

Según dijo, "llegó un momento que yo tenía que hacerle una entrevista para el 'Más Vale Tarde' en el Mega y sabí que súper bien, la acompañé un día completo, fuimos a radio de regiones porque ella estaba promocionando su nuevo disco".

"Fuimos a la peluquería, hablamos de los primeros amores, mucha confianza, mucha buena onda", afirmó. Pero todo cambió años más tarde, cuando le tocó realizar la sección Carpool del "Mucho Gusto" con artistas nacionales.

"Me sentí muy triste porque estaba todo preparado, el auto adornado, lleno de cámaras para que se pudiera grabar todo y no se perdiera nada, y de repente la Coté estaba llegando al auto y algo ve y empieza a caminar para atrás, para atrás, y se va poh", dijo a sus compañeros.

"El productor se va y vuelve en un rato con una cara no muy agradable y me dice 'te juro que no puedo entender. Estoy en shock, es que la Coté no lo quiso hacer contigo"", contó Karen Bejarano ante la mirada atónita del panel.

"Yo dije 'cómo si esto estaba programado de antes'. 'No es que ella pensó que era el Lucho Jara y si era con Lucho Jara lo hacía si es contigo no lo hacía'… Me ninguneó… Y a mí el corazón se me partió en mil pedazos", sostuvo.

