El Príncipe Harry acudió a boda con grandes huecos en sus zapatos

Este fin de semana el Príncipe Harry asistió con su esposa, la modelo, actriz y ahora Duquesa de Sussex, Meghan Markle, a la boda de uno de sus mejores amigos de vida, Charlie Van Straubenzee, donde además era padrino. El evento trascurrió según lo planificado. Con la llegada de Meghan y Harry, los fotografos y paparazzis enloquecieron y todos los invitados se sintieron como verdaderos miembros de la familia real.

Prince Harry, a Literal Prince, Wore a Shoe With a Hole in It as Best Man at Charlie van Straubenzee's Wedding https://t.co/uBOkOyMA1j

— Bride & Groom (@BrideNGroomMag) August 7, 2018