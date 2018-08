El tierno gesto de Pedro Ruminot con un participante de Pasapalabra que sorprendió al público

El comediante chileno Pedro Ruminot sorprendió a todos en Pasapalabra con un inesperado gesto que se ganó los aplausos del público.

Ruminot partició en Pasapalabra durante este martes junto a Alison Mandel, Daniela Castro y Pascual Fernández.

Casi al final del programa, tras escuchar la historia de uno de los participantes del espacio decidió donarle el dinero que ganaría en el programa para contribuir en su causa.

El dinero estuvo dirigido a Marco Antonio Castillo, uno de los capitanes de equipo del programa, quien trabaja en sectores vulnerables y creó un proyecto de debate y argumentación para niños de escasos recursos.

"Mi socio desapareció y he tenido que desembolsar dinero de mi propio bolsillo para poder continuar con la causa… y me encuentro trabajando arduamente para devolver el dinero a quienes confiaron en mí”, dijo el participante mientras mencionaba qué haría con el premio del concurso.

"Les enseñamos a los niños a través del debate y la argumentación como metodología a hablar en público, a ser capaces de representarse a sí mismos", dijo el participante.

Esto logró conmover a todo el público, incluyendo a Pedro quien no dudó en destinar su premio a esta noble causa.

“Escuché lo que dijo Marco Antonio del proyecto y la plata que me pagaron acá yo se la quiero donar a la fundación, yo creo que de verdad la educación va cambiar a este país y si podemos ayudar a los niños vulnerables de este país como sea, no creo que yo haya sido un niño vulnerable en la vida, estuve ahí, y al contar su relato me emocionó mucho, no es tanto, pero lo que sea que te ayude de verdad te felicito por el proyecto y que te vaya muy bien", dijo Ruminot.