Se filtra desubicado comentario de Carola de Moras tras grabar con Pamela Díaz

El reencuentro entre Carola de Moras y Pamela Díaz tras el conflicto entre ambas generado hace un par de meses fue más que tenso.

Pese a que el capítulo de 'La noche es nuestra' dedicado a promocionar el nuevo programa de De Moras, 'Bake Off', se emitirá el domingo, en Intrusos se filtró otra de las aristas del choque entre ambas comunicadoras.

Según lo que reveló Claudia Schmitd en el programa de farándula, Carola, al terminar la grabación, realizó un desubicado comentario: "por fin se terminó esta hueá".

"Mi fuente lo escuchó y ella se lo dijo a Jean Philippe Creton… es como decírselo al dueño de casa (…) Yo no quería meter a Jean Philippe en esta situación, pero el sapo que me lo contó estaba por ahí dando vueltas y justo lo escuchó… Así es la cosa", agregó Schmitd.

Además, en Intrusos también aseguraron que Pamela también habría lanzado sus dardos: mientras preparaba merengue en el programa frente a las cámaras, habría dicho que "me saca la ira cuando alguien me cae mal. Batir me relaja".

