¡Se suspendió! Ex chica "Yingo" revela el motivo por el que canceló su matrimonio

Hace casi un mes, la ex chica "Yingo" Jennifer Iturra, más conocida como "Gussy", sorprendió a sus seguidores tras anunciar que contraería matrimonio luego de cuatro años de relación con su pareja Jorge Miranda.

La actual Prevencionista de Riesgos y maquilladora reveló su compromiso a través de su cuenta de Instagram, en la que publicó una imagen de su mano entrelazadas con la de su prometido.

"Nuestros primeros regalos de compromiso", escribió junto a la fotografía en la que mostró los anillos

Sin embargo, todos los planes que tenía para el enlace programado este 27 de julio cambiaron rotundamente, pues Gussy canceló su matrimonio hasta nuevo aviso.

Según indicó Página 7, "es por un tema de que estoy haciendo mis cambios de imagen. Además, en esta época hace mucho frío y es complicado un matrimonio al aire libre. Así que aplazado hasta un tiempo más".

"Cuando me sienta okay conmigo físicamente y mejore el tiempo… Quién sabe", dijo la ex bailarina.

