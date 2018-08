Maluma se burla de sus fans y genera polémica en redes sociales:

Veo esta imagen y lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra GRATITUD. Definitivamente las mejores cosas de la vida no se compran y todos los días estoy más seguro de eso. Tengo una familia que amo y me ama infinitamente, tengo mucha gente que me quiere, otros que no (que para mi siempre van a hacer fans confundidos 😂) tengo sueños, juventud y salud para hacerlos realidad, tengo PAZ y todos los sentidos para apreciar cosas como esta. Gracias DIOS, Gracias VIDA Por todas las bendiciones y las cosas que me hacen crecer espiritualmente todos los días. Este camino de la vida apenas comienza y hay que gozar mientras estamos acá.. Disfrutemos el presente que de seguro es un bonito REGALO Y nada me puse muy feliz y solo quería transmitírselo. LOS AMO, sean muy felices que lo merecen 💛!!

